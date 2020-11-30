تطوير العشوائيات: 40% من مدن مصر غير مخططة بسبب الحكومات السابقة

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن العشوائيات في مصر مقسمة إلى عدة فئات، فهناك عشوائيات غير آمنة، وأخرى غير مخططة، وهناك أسواق عشوائية، موضحًا أن الأولى تشكل خطورة على صحة المواطن مثل السكن أسفل صخرة الدويقة، مؤكدا أن 40% من المُدن المصرية غير مخططة.

وأضاف "صديق"، خلال حواره علي شاشة extra news، أن العشوائيات غير الآمنة تقدر بـ357 منطقة، تضم 240 ألف وحدة على مستوى الدولة، وكلفة تطويرها 38 مليار جنيه، وتم صرف أكثر من 27 مليار جنيه حتى الآن، كما أن كل منطقة لها خصوصية في البناء والتطوير، ويتم الحفاظ على الطراز المعماري وطبيعة أهالي كل منطقة.

وأشار رئيس صندوق تطوير العشوائيات إلى أن المناطق العشوائية تعد قنبلة موقوتة ينفجر منها أغلب الظواهر السلبية بالمجتمع في ظل غياب دور الحكومات السابقة، بينما الآن نحن في عصر بداية النهاية للعشوائيات بمصر.

وعن العشوائيات غير المخططة، أكد صديق، "عندنا في مصر 221 مدينة بمساحة 417 ألف فدان، دول فيه منهم 37% لـ40% غير مخطط، أي حوالي 160 ألف فدان غير مخطط، والعشوائيات غير المخططة تم إنشاؤها بعيدا عن اشتراطات البناء"، موضحًا أن هناك مناطق يجوز التصالح عليها ومناطق أخرى لا يجوز، متسائلا، "يعني لو واحد باني بيت وقافل شارع، ده يجوز التصالح معاه إزاي؟".

وختم قائلا، "تنظيم الأسواق العشوائية من أهم الملفات التي يوليها صندوق تطوير العشوائيات اهتماما".