علي ربيع: أنا أهلاوي وأرفض التعصب وما حدث بعد القمة غير مقبول

كشف الفنان علي ربيع، عن أنه يشجع النادي الأهلي، ويرفض بشكل كبير التعصب، ومن رافضي الانتقال لجمهور الفريق الآخر للاحتفال ضدهم، لأن هذا الأمر غير ثابت عند أي فريق، "هتيجي يوم وهيتحفل عليك عادي".

وأضاف "ربيع"، خلال حوار مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، أن كان سعيدًا بالتأكيد بتتويج النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، ولكن ما حدث بعد المباراة من أحداث وسخرية وغيرها، أمر مرفوض بالتأكيد، "مفيش حد يقبل الكلام ده".

وتابع: "أنا قلدت محمد صلاح في أحد البرامج التلفزيونية برفقة أحمد فهمي، وكان واحد من البرامج اللي اتشافت فيها جدًا، وكان له تفاعل كبير مع الناس".

وتمكن النادي الأهلي، من تحقيق انتصارًا هامًا للغاية على حساب نادي الزمالك في الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بهدفين مقابل هدف، وجاءت الأهداف عن طريق كل من عمرو السولية من رأسية في بداية اللقاء، قبل أن يتعادل لنادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، من تسديدة مميزة سكنت شباك محمد الشناوي، وقبل انتهاء اللقاء بدقائق معدودة أطلق اللاعب محمد مجدي أفشة قذيفة في مرمى محمد أبو جبل، أعلن من خلالها تتويج نادي الأهلي باللقب الأفريقي.

وفور انطلاق صافرة النهاية، وخرجت جماهير الأهلي للاحتفال، شهدت الشوارع ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حملات مختلفة من جماهير النادي الأهلي ما بين السب والعنصرية على اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا بسبب لونه، وهو ما تم رفضه بشكل كبير من الجماهير البيضاء، مطالبين بضرورة محاسبة المخطئ، وهو ما حدث بالفعل حيث ألقت قوات الأمن القبض على الاشخاص الذين قاموا بالتنمر بـ "شيكابالا" من خلال "السوشيال ميديا".