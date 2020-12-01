لو بتجهزي نفسك.. تفاصيل عروض "عمر أفندي" على مستلزمات المطبخ

يقدم عمر أفندي عروض لمنتجات مختلفة أبرزها مستلزمات المطبخ، تشمل مختلف أنواع الحلل وطقم العشاء والصواني، وتستعرض "الوطن" الأسعار على النحو التالي:

أسعار الحلل في عروض عمر أفندي

سعر حلة طهي بالبخار في عروض عمر أفندي: 999 جنيها

جاء سعر حلة تحمير بالمصفاة: 270 جنيهًا.

سعر حلة ضغط ستانلس ستيل في عروض عمر أفندي: 2668 جنيهًا.

سعر الحلة السيراميك 18 سم في عروض عمر أفندي: 413 جنيهًا.

سعر الحلة السيراميك 24 سم في عروض عمر أفندي: 545 جنيهًا.

أسعار الأطقم في عروض عمر أفندي

جاء سعر طقم صواني 3 قطع بـ 407 جنيهات.

سعر طقم جرانيت 12 قطعة بـ 1405 جنيهات

طقم جرانيت 9 قطع بـ 1600 جنيها.

طقم حلة 10 قطع بـ 899 جنيها.

طقم حلل روزيتا بسعر 650 جنيهًا.

طقم مقلاية 3 قطع بسعر 320 جنيهًا.

أسعار القلايات في عروض عمر أفندي

جاء سعر المقلاية الجرانيت في عروض عمر أفندي بـ 100 جنيه، والمقلاة السيراميك بـ 270 جنيهًا.

سعر طقم العشا في عروض عمر أفندي

جاء سعر طقم العشا البورسلين 26 قطعة في عروض عمر أفندي 1060 جنيهًا.

أسعار الصواني في عروض عمر أفندي

سعر الصينية التيفال في عروض عمر أفندي 220 جنيهًا.

سعر صينية نوفال في عروض عمر أفندي 130 جنيهًا.

أسعار المعالق في عروض عمر أفندي

يتراوح سعر أطقم المعالق في عروض عمر أفندي بين 4300 جنيه و5200 جنيه.

وكانت سلسلة محلات عمر أفندي قد أعلنت من قبل عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك حاجتها لشغل وظائف شاغرة للمهندسين مهندس معماري، مهندس مكانيكا قوي، مهندس كهرباء، مهندس إتصالات، على أن تكون مميزات الحاصلين على الوظائف مرتبات مجزية وتأمين اجتماعي، وتوجد فرصة للترقية، والزيادات السنوية الثابتة.