محافظ الغربية: حملات مستمرة للقضاء على "الشيشة" والمواقف العشوائية

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن حادثة الدهس التي وقعت في المحافظة، والتي كان بطلها طفل قاد ميكروباص، سببها استهتار الأب، ونتج عنها وفاة شابة عمرها 21 عاما، وتم خروج ابنتها من العناية المركزة إلى غرفة عادية.

وأضاف "رحمي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن المحافظة مستمرة في القضاء على ظاهرة المواقف العشوائية وتم نقل مواقف في طنطا إلى شارع الجلاء ولكن السائقين يعودون مرة أخرى، لذا فإن الأمر يحتاج إلى المراقبة.

وأشار محافظ الغربية، إلى أنه تم وضع اختيار لكل مدير مديرية للصحة والتربية والتعليم، لتحديد عدد المتواجدين في العمل دون وجود تأثير على الجدول الدراسي، ووسط وجود مقترح آخر بالعمل على فترتين منعا للتكدس الذي هو سبب رئيسي للعدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ولفت إلى أن مديرية التربية والتعليم تقوم بإعطاء إجازة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة حرصا على صحتهم، كما تطرق في الحديث عن المحاربة المستمرة من جانب المحافظة على الشيشة في الكافيهات بسبب مخالفة البعض لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمنع تدوال الشيشة بسبب فيروس كورونا، لكن هناك آخرين ملتزمون وحريصون على تقديم المشروبات في أكواب بلاستيكية يتم استخدامها مرة واحدة.

وذكر "رحمي"، أن المحافظة تعمل حاليا على تبطين الترع بدلا من أن يكون القاع من الطمي حفاظا على المياه المهدرة وتوفر هذه الطبقة الجديدة 30 مليون جينه سنويا على الدولة، مشيرا إلى أن المحافظة تضم 75 ترعة ورصدت الدولة لها ميزانية 442 مليون جنيه من أجل نظافتها وإعادة تبطينها حتى لا توجد كميات هدر كبيرة من الماء أو وجود قمامة في هذه الترعة تؤثر على صحة المواطنين.