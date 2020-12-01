شوقي: الامتحانات الإلكترونية للمنازل والخدمات غير متعلقة بكورونا

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على قرار الوزارة بتأدية طلاب المنازل والخدمات امتحانات الثانوية العامة إلكترونيًا هذا العام، قائلا إن هؤلاء الطلاب لهم طبيعة خاصة، والقرار غرضه تكافؤ الفرص مع الطلاب النظاميين.

وأضاف الدكتور طارق شوقي خلال لقاء ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الوزارة بذلت مجهودا كبيرا لاستيعاب طلاب المنازل، البالغ عددهم ما بين 60 لـ 80 ألفا، في الامتحانات الإلكترونية بدلا من الورقي، لأن ذلك يكون مدخلا للتسريب والغش ولا يحقق تكافؤ الفرص.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الامتحانات لطلاب المنازل والخدمات سيكون من خلال التابلت في لجان مثلهم مثل الطلاب النظاميين، بنفس الأسئلة والظروف والمواعيد، مؤكدا أن هذا القرار ليس له علاقة بفيروس كورونا، ولكن بسبب تكافؤ الفرص.

وكان الوزير كتب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تكون امتحانات الثانوية العامة المقبلة إلكترونية لكافة الطلاب النظاميين وطلاب الخدمات وكذلك طلاب المنازل".

وتابع: "سوف تقدم الوزارة الحلول التقنية لتيسير امتحان طلاب المنازل إلكترونيا وسوف توفر لهم قاعات الامتحانات المعدة تقنيا وأجهزة تابلت أثناء الامتحانات وذلك توخيا لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع".

واختتم: "أما طلاب الإعادة والطلاب في المستشفيات والسجون فهذا أمر تتم مناقشته حاليا وسوف نعلن القرار النهائي بشأنه قبل نهاية العام بإذن الله".