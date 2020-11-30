وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة القادمة إلكترونية

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة القادمة، ستكون إلكترونية لكل الطلاب النظاميين والخدمات والمنازل، خلال منشور على حسابه الرسمي عبر منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "امتحانات الثانوية العامة القادمة، ستكون إلكترونية لكل الطلاب النظاميين والخدمات والمنازل باذن الله".

وأكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، ستعقد يوم 19 يونيو المقبل، مشيرا إلى أن تأجيل الامتحانات بسبب تفشي فيروس كورونا غير وارد على الإطلاق، موضحا أن الوزارة ستعمل على إنجاح امتحانات الثانوية العامة، والخروج بها لبر الأمان، مثلما فعلت العام الماضي.

وقال شوقى، فى تصريحات لـ"الوطن"، إن الوزارة وضعت جميع السيناريوهات للحفاظ على إستكمال العام الدراسي وعقد امتحانات النقل والشهادات فى مواعيدها المحددة حال حدوث موجة ثانية من كورونا، لافتا إلى أنه سيتم قبل الامتحانات تعقيم جميع اللجان الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية بالتنسيق مع مديري المديريات التعليمية، إضافة إلى وضع بوابات إلكترونية معقمة على أبواب مقار اللجان، منوها إلى أنه سيتم قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بالدخول لأداء الامتحانات.

وأشار وزير التعليم، إلى أن الوزارة ستقوم بوضع ضوابط جديدة تحكم العلاقة التعاقدية بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة والدولية، وسيتم إعلانها فى يناير المقبل، موضحا أن العام الدراسي الجديد يسير بشكل أكثر تميزا مع بداية أسبوعه السابع، مؤكدا أن خطط الوزارة لإنجاح العام الدراسى 2020/2021، تتم بشكل منتظم في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأوضح شوقى، أن الوزارة وفرت جميع إمكانياتها لحماية أبنائها الطلاب داخل المدارس في ظل الوضع الاستثنائي بسبب كورونا، لافتا إلى أن مجموعات التقوية أظهرت نجاحا كبيرا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مؤكدا أن الدروس الخصوصية لن ولم تعود مرة ثانية.