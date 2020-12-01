محمد صبحي: إحنا أجيال نمنا من غير عشا بس عمرنا ما شعرنا بظلم

قال الفنان محمد صبحي، إن مصر لا تستطيع أن تنفصل من خلال موقعها من العالم الكبير بسبب العولمة، وكان في عصور سابقة مثل الستينات والسبعينات يستطيع الفرد سب أمريكا أو أي دولة، ولكن الآن هناك أعداء ظاهرة وأخرى باطنة، كما يوجد تراكمات كثيرة خاصة في سلوك الإنسان.

وأضاف "صبحي"، خلال لقاء ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه يكفيه أن مصر خرجت من أزمة مرعبة ومظلمة بسبب جماعة الإخوان الإرهابية، وكنا سنصبح مثل الكثير من الشعوب المحيطة، لافتا إلى أن بناء الإنسان هو من سيحافظ على الدولة.

وأشار إلى بناء الإنسان يكون بواسطة 3 أشياء، وهي التعليم، والثقافة والإعلام، وهما مرتبطان ببعض، والصحة، ويجب أن يكون على قمة الهرم الباحث والعالم والمعلم ثم المفكر، "إحنا في أشد الحاجة لعالم"، وفي عصور كثيرة اعتمد الفن والدولة على الأدباء والمفكرين.

وأوضح أن الأعداء يحاولون تكسير هوياتنا، لأنهم يروون بأن كبرياءنا فيها، ومن يحافظ على الهوية هي الحركة الثقافية من خلال عدم تخليها عن التراث مهما كانت التكنولوجيا، "احنا أجيال نمنا من غير عشا وتعبنا أوي بس عمرنا ما شعرنا بالظلم، رغم اننا مكلناش بالأربعة أيام بسبب الظروف الحادة، كلوا فول البلد بتتكشف، وعبدالناصر خرج وقال مفيش جبنة واللي بيشرب 3 كوبايات شاي في اليوم يشرب كوباية، احنا عملنا كدة بجد"،

وتابع: "أنا مرة قولت جملة للحكومة أعملي أعظم تعليم وأنا ههدهولك بمسرحية أو بمسلسل أو بفيلم، أعظم تعليم مش هو ده لأن المثلث لازم يكون موجود، ومسبش الضلعين التانيين الثقافة".