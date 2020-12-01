عبدالرحمن أبو زهرة: نجوم كثيرون رفضوا دور "المعلم سردينة" وندموا بعدها

كشف الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، كواليس شخصية "المعلم سردينة" في مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبي"، قائلا إنه أداه بعشق بالرغم من أن نجوما كثيرين رفضوه، "المخرج أحمد توفيق كلمنى قالى هتصور بكرة وتعالى وهشرح لك الدور، وكل اللى اعتذروا ندموا لما شافوا الدور وعملى جماهيرية كبيرة لحد النهارده".

وأضاف أبو زهرة، خلال لقائه فى برنامج "صاحبة السعادة" للنجمة إسعاد يونس المذاع على قناة dmc، أن اعتراضه على إسناد دور الجاسوس الإسرائيلي في مسلسل "السقوط في بئر سبع" للفنان الراحل سعيد صالح جاء بسبب عدم معرفته به وعدم مشاهدته لأعماله، وبعد أداء سعيد صالح المسلسل فهو طاقة فنية مرعبة.

وأشار إلى أنه يعشق التمثيل ويتوحد مع الشخصية التي يؤديها، مضيفا: حصل موقف فى فيلم "أرض الخوف" مع أحمد زكى وداوود عبد السيد كنت بصور مشهد فى المسجد مع أحمد زكى وبعد ما خلص المشهد وروحت كلمت داوود وطلبت إعادة المشهد قالى نكلم أحمد زكى نسأله كلمناه ووافق وقال المعدات وكل حاجة ترجع تانى ويعمل المشهد تانى حتى يرضى عنه".

وتابع: "أحمد زكى شوفته كان على المسرح شوفت واحد متقمص خمس شخصيات أبهرني جدا، وكان لسه طالب قولتله انت عبقرى يخربيتك وهتبقى ممثل كبير جدا وانبسط لما اتقبلنا فى أرض الخوف".

وعن دوره فى مسرحية الفرافير، قال: "كرم مطاوع مخرج عبقرى لكن كان رزل فى الإخراج ودورى فى المسرحية عرض على حسن البارودى ورفضه ولف لفة كبيرة وكان دور ميت فى كفن ووافقت عليه".