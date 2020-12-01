ضبطه يمارس الرذيلة مع فتاة.. شاب يشعل النيران في جده بـ15 مايو

نجحت مباحث قسم شرطة 15 مايو في كشف غموض العثور على جثة متفحمة في منطقة جبلية بدائرة القسم، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة حفيد المجني عليه وصديقه، وبضبطهما اعترفا بارتكاب الواقعة؛ بسبب مشاجرة حدثت بين المتهم وجده، بعد مشاهدة الأخير له يمارس الرذيلة مع فتاة.

تلقي قسم شرطة 15 مايو بلاغا بالعثور على جثة متفحمة في منطقة جبلية بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور عليها، لشخص في العقد السادس من العمر، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت التشريح لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها لكشف هوية المجني عليه، وملابسات الواقعة وضبط الجناة.

وعلي الفورشكل فريق بحث برئاسة المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، وتبين أن الجثة لشخص يدعى "أحمد. م" في العقد السادس من العمر، مقيم في دائرة قسم شرطة حلوان، وأن وراء ارتكاب الواقعة حفيد المجني عليه؛ بسبب حدوث مشاجرة بين الأخير والمتهم؛ بسبب مشاهدته له في أثناء ممارسة الرذيلة.

وعقب تقنين الإجراءات ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، وقال إنه مقيم مع جده في إحدى شقق المشروع الأمريكي بدائرة قسم شرطة حلوان، وقبل الواقعة كان برفقة فتاة في الشقة، وفجاة دخل عليه جده؛ فوجده في وضع مخل بالآداب، فطردها المجني عليه من الشقة، وتشاجر مع المتهم.

وعلى إثر ذلك، ضرب المتهم جده، حتى سقط على الأرض مغشيا عليه، فاتصل بصديقه، وحمل الاثنين المجني عليه في سيارة المتهم الثاني إلى المنطقة الجبلية التي عثر فيها على الجثة، وسكبا عليه كمية من البنزين.

وفي ظل ذلك أفاق المجني عليه من الغيبوبة، وحاول الهرب، ولكن المتهمين أشعلا النيران فيه، وظل يستغيث من شدتها حتى سقط على الأرض ولقي مصرعه.

وضبطت الفتاه التي كانت مع الشاب، وبسؤالها أيدت ما جاء في اعترافات المتهم الأول، وأنكرت صلتها بالقتل، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة.