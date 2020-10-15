قالتله دورلك على شغل.. ابن يشعل النيران في والدته المسنة بالمنوفية

تجرد شاب من الرحمة، وقام بإشعال النيران في والدته وتدعي "ن.ا" 65 سنة، والمقمية بقرية أجهور الرمل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وعلى الفور تم نقل الأم إلى المستشفى العام لتلقى العلاج.

وتمكنت مباحث قويسنا بقيادة الرائد أحمد شمس رئيس المباحث، من ضبط "م.ع" عاطل، 30 سنة، لإشعاله النيران في والدته، فيما أكدت مصادر أن السبب كان بسبب إلحاحها عليه للبحث عن عمل.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز قويسنا، يفيد بوصول "ن.ا" 65 عام مقيمة قرية أجهور الرمل دائرة المركز إلى المستشفى العام، مصابة بكدمات وحروق، جراء قيام نجلها بالتعدي عليها واشعال النيران بها.

حرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة قويسنا، وجار العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة.

وفي ذات السياق، كانت مديرية أمن المنوفية، تمكنت خلال الأسبوع الماضي من القبض على مبيض محارة اشعل النيران في والدته بسبب خلافات مالية بينهما، حيث قام الابن بإشعال النيران في غرفة نوم الأم والتي أمسكت النيران بها وإحداث بها إصابات بالغة.

تعود أحداث الواقعة، إلي الأسبوع الماضي عندما قام مبيض محاره يدعي "س.م"، بمحاولة الخصول علي راديو المنزل لبيعه من أجل شراء مخدرات ليتعاطاها، حيث رفضت والدته بيعه للراديو فقام بالاعتداء عليها، ثم قام بإشعال النيران في غرفة النوم والتي وصلت لجسد الأم، ثم فر هاربا.

على الفور تم نقل الأم المصابة إلى المستشفي لتلقي العلاج، وأشارت مصادر طبية لـ"الوطن"، إلى أن الأم حالتها الصحية خطيرة.