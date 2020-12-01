إصابة 8 أشخاص في حادثي تصادم ببني سويف

أُصيب 8 أشخاص، اليوم، في حادثي تصادم دراجات نارية بطرق بني سويف، ونقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وتحرر محضرين بالحادثين وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بتصادم دراجة نارية بسيارة ملاكي بطريق "بنى سويف - الأزهري" ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص.

وتلقى مرفق إسعاف بني سويف إخطارا من شرطة النجدة بانقلاب دراجة نارية بطريق الأزهري، ما تسبب في إصابة شوقي محمود عبد الجواد، 67 عامًا، بدون عمل ومقيم بالبساتين، مصاب بنزيف في الأنف مع اشتباه كسر في القدم اليمنى، ومحمد عادل نبيل، 20 عامًا، مقيم بالكوم الأحمر، عامل، مصاب بكدمة في الكتف الأيسر، وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف.