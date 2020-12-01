رئيس التحرير

محمود مسلم

إصابة 8 أشخاص في حادثي تصادم ببني سويف

كتب:

عمرو رجب
09:13 ص | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
المستشفى الجامعي ببني سويف

المستشفى الجامعي ببني سويف

أُصيب 8 أشخاص، اليوم، في حادثي تصادم دراجات نارية بطرق بني سويف، ونقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وتحرر محضرين بالحادثين وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بتصادم دراجة نارية بسيارة ملاكي بطريق "بنى سويف - الأزهري" ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص.

وتلقى مرفق إسعاف بني سويف إخطارا من شرطة النجدة بانقلاب دراجة نارية بطريق الأزهري، ما تسبب في إصابة شوقي محمود عبد الجواد، 67 عامًا، بدون عمل ومقيم بالبساتين، مصاب بنزيف في الأنف مع اشتباه كسر في القدم اليمنى، ومحمد عادل نبيل، 20 عامًا، مقيم بالكوم الأحمر، عامل، مصاب بكدمة في الكتف الأيسر، وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف.

اقرأ المزيد:

جامعة بني سويف تعقد لقاء حول دعم المنفصلين لتحقيق الترابط الأسري

انتخابات نواب بني سويف: 12نائبا من برلمان 2015 يرحلون و"العمدة" مستمر

"التخطيط": 3.9 مليار جنيه استثمارات في بني سويف بخطة 2020-2021

محافظ بني سويف يستقبل وكيل الأزهر على هامش ندوة الترابط الأسري

محافظ بني سويف يناقش استعدادات المنظومة الطبية للتعامل مع كورونا

محافظ بني سويف يبحث خطة للكشف عن فيروس "سي" لطلاب أولى إعدادي

ندوة تعريفية لدعم المشروعات الصغيرة بقرى بني سويف