نشوب حريق بوحدة سكنية بالسويس

سيطرت قوات الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، على حريق شب بوحدة سكنية بمنطقة مساكن الصفا والمروة بحي عتاقة، وتسبب في تدمير محتويات الوحدة السكنية دون وقوع خسائر بشرية.

كان مدير أمن السويس تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة عتاقة بنشوب حريق فى وحدة سكنية بعمارة سكنية بمساكن الصفا والمروة، وتبين من المعاينة أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي.

وانتقلت سيارة الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق قبل انتقاله إلى وحدات سكنية مجاورة.

ولم يتسبب الحادث في وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وجاري التحقيق بالنيابة العامة بالسويس.