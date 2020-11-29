حريق هائل بورشة ملابس جاهزة في الدقهلية واحتراق 8 ماكينات

شب حريق هائل في ورشة لتصنيع الملابس الجاهزة في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية الليلة، ما تسبب في إحداث أضرار مادية كبيرة بها وأكد صاحبها أن سبب الحريق ماس كهربائي.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بورشة تصنيع ملابس جاهزة كائنة بشارع " عمر بن الخطاب " بندر طلخا.

انتقل ضباط مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية والإطفاء بإشراف اللواء احمد عبد الفتاح مهدي ، مدير الحماية المدنية بالدقهلية ، وبقيادة العقيد دكتور أحمد عوض قائد إطفاء الدقهلية ، وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ حيث تم فرض كردون امنى حول مكان الحريق وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بورشة تصنيع ملابس جاهزة كائنة بالطابق الأول على مساحة " 200 متر " بمنزل مكون من أربعة طوابق ملك المدعو محمد أحمد عبدالعزيز ، ومقيم بندر طلخا.

وأسفر الحريق عن إحداث تلفيات في عدد "8" ماكينات تصنيع ملابس وبعض الملابس ، ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابات .

بسؤال المدعو حسام محمد نجيب، 38 سنة، المسئول عن إدارة الورشة، في محضر الشرطة، قرر بأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بالتوصيلات الداخلية للورشة، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك .

جرى إخطار قسم الأدلة الجنائية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة .

ومن جهة أخرى استقبل مستشفى المنزلة المركزي الطفل يوسف أحمد الجرايحي، 6 سنوات، مقيم بعزبة البلاسي بدائرة مركز المنزلة، ومصاب باشتباه وجود مياه على الرئة والمخ.

انتقلت مباحث المركز إلي مكان الواقعة، وبسؤال والد الطفل أفاد أنه حال قيام نجله باللهو بدراجة هوائية أمام مسكنه سقط في مياه ترعة، ما أدى إلى حدوث إصابته ولم يتهم أحدا في التسبب في إصابة نجله، وجرى تحويل الطفل إلى مستشفى منية النصر المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11385 لسنة 2020 جنح مركز المنزلة .