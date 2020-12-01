ضبط 120 طربة حشيش قبل توزيعها بأسيوط

ضبط فريق ضباط مباحث مركز شرطة الغنايم بمديرية أمن أسيوط 120 طربة حشيش محملة على متن سيارة "ربع نقل" قبل توزيعها بدائرة المركز

تلقى اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن اسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شركة الغنايم بورود معلومات لضباط مباحث المركز أفادت بقيام "م.ن.ع" 37 عامًا عاطل، بالإتجار فى المخدرات، وكشفت المعلومات نيته إدخال شحنة كبيرة من المواد المخدرة للمركز.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى إعداد مأمورية برئاسة المقدم علي جلال، رئيس المباحث، بمشاركة معاوني المباحث، النقباء محمود عاطف، ومحمود سعد، أسفرت عن إلقاء القبض على المتهم وبحوزته 120 طربة حشيش، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازة للمضبوطات بقصد الإتجار، وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى سياق آخر، شن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط بقيادة اللواء وائل نصار، مدير المباحث، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي استهدفت إحدى القرى التابعة لمركز شرطة ديروط، أسفرت عن ضبط 14 قطعة سلاح ناري عبارة عن (8 بنادق آلية، بندقية خرطوش، 5 فرد خرطوش، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) في حيازة 8 متهمين.