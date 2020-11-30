رئيس التحرير

محمود مسلم

ضبط 200 طربة حشيش قيمتها 1.4 مليون جنيه مع عنصر إجرامي بالبحيرة

كتب:

الوطن
12:12 م | الإثنين 30 نوفمبر 2020
مكافحة المخدرات

مكافحة المخدرات

تمكّنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطني – الأمن العام) وبمُشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط (عنصر إجرامي "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية ) حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة إدكو بمديرية أمن البحيرة، وبحوزته (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلوجراما - مبلغ مالي – هاتف محمول).

وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات وإعترف بحيازته للمضبوطات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1.4 مليون جنيه.

اقرأ المزيد:

"قريطم" يكشف تفاصيل خدمة إلكترونية تطلقها وزارة الداخلية لأول مرة

جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع

وزارة الداخلية تكشف غموض 48 جريمة.. تنوعت بين القتل العمد والسرقة

أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن

"نقل البرلمان" تشيد باستعدادات وزارة الداخلية لموجة الطقس السيء