ضبط 200 طربة حشيش قيمتها 1.4 مليون جنيه مع عنصر إجرامي بالبحيرة

تمكّنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطني – الأمن العام) وبمُشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط (عنصر إجرامي "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية ) حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة إدكو بمديرية أمن البحيرة، وبحوزته (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلوجراما - مبلغ مالي – هاتف محمول).

وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات وإعترف بحيازته للمضبوطات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1.4 مليون جنيه.