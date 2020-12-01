اختطاف مهندس وضابط بحري و8 آخرين على يد قراصنة نيجيريين

خرجا بحثا عن العمل بعد تخرجهما من الأكاديمية البحرية بمحافظة الإسكندرية، لتنتهي الرحلة بالاختطاف على يد قراصنة من "نيجيريا" لتوصيل بضائع على متن السفينة، وطلب فدية مليون ونصف مليون دولار لإطلاق سراح 10 رهائن بينهم مصريين اثنين.

"عايزين ولادنا بأقصي سرعة إحنا بنموت من الرعب عليهم.. قراصنة من نيجيريا هاجموهم على متن مركب أثناء رحلتها من نيجيريا إلى الكاميرون وقاموا بخطف 10 من بينهم 2 مصريين والاستيلاء على ما كان على متن المركب من بضائع " بتلك الكلمات لخصت شقيقة سعد شوقي، 28 عاما، ضابط بحري على متن المركب اللبنانية تفاصيل خطف طاقم المركب في نيجيريا.

وتروى شروق لـ"الوطن" قائلة: "شقيقي وزميله كيرلس سمير مهندس بحري مقيم بمحافظة الإسكندرية كانا يعملان على متن المركب "ميلان" اللبنانية حيث يعمل سعد على متن المركب منذ عامين ونصف، خرج شقيقي الذي لازال عريسا جديدا ساعيا على رزقه في رحلة من نيجيريا للكاميرون وكان الاتصال الأخير بيننا يوم الأربعاء الماضي بعد وصوله لميناء كوكو بنيجيريا حيث قال لنا إنهم في طريقهم إلى الكاميرون وكان يطمئننا عليه نظرا لسوء حالة الشبكة في الكاميرون وقال: لما هوصل هناك مش هعرف أكلمكم بسبب الشبكة".

وتابعت: "جاء يوم السبت ولم يتواصل معنا فقلقنا جدا عليه لأن الطريق من نيجيريا للكاميرون يومين فقط فتواصلنا مع (عدنان الكت) مالك المركب الذي أبلغنا باختطاف قراصنة من نيجيريا طاقم المركب المكون من 10 أفراد ما بين ضباط ومهندسين وطهاة حيث قام القراصنة باختطاف العشرة وتركوا شخص واحد ليبلغ عدنان بخبر الاختطاف".

وقال أحد أفراد أسرة المصري كيرلس سمير المختطف في نيجيريا ضمن طاقم المركب، لـ"الوطن"، إنه يبلغ من العمر 24 عاما، وتخرج في هندسة بحرية بالأكاديمية البحرية بمحافظة الإسكندرية منذ عام، وبدأ العمل بإحدى الشركات قبل 6 أشهر وهو يعمل على متن المركب المختطف منذ 3 أشهر.

ووفقا لذوي كيرلس فالرحلة بدأت يوم 24 نوفمبر من الكاميرون لنيجيريا وكان الاتصال الأخير له مع أفراد أسرته يوم 23 نوفمبر، وعقب علمهم باختطافه تواصلوا مع القنصلية والخارجية كما أرسلوا فاكسا لسفارة مصر في لبنان.

أمل مصطفى، والدة سعد شوقي ضابط بحري، قالت إن أخر مكالمة مع ابنها كانت يوم الأربعاء الساعة ٢:٣٠ قبل العصر: "انتظرت مكالمته مرة أخرى فلم يهاتفني كعادته حتى أول أمس الأحد وشعرت بالقلق عليه لذا تواصلت مع الشركة اللبنانية فرد عليّ أحد مسؤوليها ليبلغني بخبر اختطاف طاقمها يوم الخميس الماضي حيث تم اختطاف ١٠ من طاقم المركب بينهم ابني ومهندس بحري مصري وجنسيات أخرى وطلب القراصنة فدية مليون ونصف مليون دولار".

وأشارت إلى أنهم طلبوا من صاحب الشركة التفاوض معهم إلا أن المبلغ كبير، وناشدت وزارتي الهجرة والخارجية بالتدخل لإعادة ابنها وزميله: "عايزين حد يحس بقلوبنا كأمهات نخشى على أولادنا ولا نعلم مصيرهم هل سيتم سداد المبلغ أم لا ".

وقال عدنان الكت، مالك المركب اللبناني المختطف في نيجيريا، إن قراصنة من دولة نيجيريا اختطفوا 10 من طاقم المركب مقابل فدية مليون ونصف مليون دولار لافتًا إلى أن شاحن المركب شركة من دولة الكاميرون، تتفاوض مع الخاطفين، متابعا أن المركب مؤجرة لصالح تافو لورانس كاميروني الجنسية.

وأضاف "الكت" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن من بين المخطوفين 2 من مصر وجنسيات المخطوفين كالتالي "2 من مصر - 3 لبنان - 4 الهند وواحد من دولة الكاميرون" لافتًا إلى احتجازهم بولاية باليسيا بنيجيريا.