"فرصة تانية" و"المركب" و"هزر فزر" من أبرز عروض القنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "الستات" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "بطل من ورق" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "المركب" الساعة 5:30 مساءً، وفيلم "المش مهندس حسن" الساعة 8 مساءً، وفيلم "على جنب ياسطى" الساعة 10 مساءً، وفيلم "غاوي حب" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC 2

عرض فيلم Unstoppable الساعة 12 ظهرًا، وفيلم Keeping Up with the Joneses الساعة 2 ظهرًا، وفيلم xXx بجزئيه الساعة 4 عصرًا و6 مساءً، وفيلم Underworld بجزئيه الساعة 8 و10 مساءً، وBlair Witch الساعة 12 منتصف الليل.

المسلسلات التلفزيونية

DMC دراما

عرض مسلسل "سفر الأحلام" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الأول الساعة 7 مساءً، و"نيللي وشريهان" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "عوالم خفية" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "ممالك النار" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "إلا أنا" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "رأفت الهجان" الجزء الثاني الساعة 12 منتصف الليل.

MBC مصر2

عرض مسلسل "أبو البنات" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "طريقي" الساعة 9 مساءً، و"ألف ليلة وليلة" الساعة 10 مساءً، و"راجل وست ستات ج10" الساعة 11 مساءً، و"عيون القلب" الساعة 11:45 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "رحلة السيد أبو العلا البشري" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج1" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "30 يوم" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث الساعة 9 مساءً، ومسلسل "البرنس" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "بركة" الساعة 11 مساءً.

CBC دراما

عرض مسلسل "الميزان" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "اختفاء" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "بين السرايات" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "الطوفان" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "فرصة تانية" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "رجالة البيت" الساعة 11 مساءً.

البرامج الترفيهية

DMC

عرض برنامج "أمي ولّا مراتي" الساعة 1:30 ظهرًا.

MBC مصر

عرض برنامج "تخاريف" الساعة 11 صباحًا، و"‎رامز واكل الجو" الساعة 10 مساءً.

CBC

عرض برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرًا، وبرنامج "هزر فزر" الساعة 10 مساءً.

OnE

عرض برنامج "سهرانين" الساعة 11 مساءً.