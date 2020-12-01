رئيس حزب الغد: "مستقبل وطن" لم شمل القائمة.. والفردي ساده عدم التنسيق

أصدر الدكتور عادل عصمت، رئيس حزب الغد الليبرالي، دراسة تحليلة لنتائج الانتخابات البرلمانية، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، نتيجة جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتي تضمنت فوز 110 مرشحين، ليتبقى فقط نتائج انتخابات الإعادة للمرحلة الثانية، ما يقرب الرؤية لشكل الحياة السياسية خلال الفترة المقبلة.

وكتب عصمت، في مقدمة الدراسة، أنّ نتائج الانتخابات البرلمانية وضعت خريطة سياسية جديدة تمامًا لبرلمان 2021، وتقلص عدد المستقلين في البرلمان المقبل مقابل الحزبيين، عكس الانتخابات السابقة التي اكتسحها المستقلون.

اختفاء أحزاب وبروز أحزاب

والدراسة التي تتضمن تحليلا لانتخابات الشيوخ والنواب خلال المرحلتين، جاءت فيما يخص انتخابات النواب، إذ اختفى حزب المصريين الأحرار من المشهد السياسي، في حين برز بقوة حزب مستقبل وطن، وارتفع من المرتبة الثانية إلى الأولى، كما برز حزب الشعب الجمهوري في المرتبة الثانية بدلا من الخامسة في غرفتي الشيوخ والنواب، وحافظ: الوفد وحماة الوطن على أنفسهما من السقوط والتلاشي وبقيا في المراكز الثالث والرابع.

كما حافظ المؤتمر على بقائه فقط في المركز السادس دونما تقدم، وارتفع نجم المصري الديمقراطي هذه المرة، في وقت لا يزال حزب التجمع أيقونة الحياة الحزبية المصرية محافظا على وجوده الرمزي المؤثر في حياتنا السياسية، بحسب عصمت.

تحليل نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

شارك في انتخابات النواب 35 حزبا سياسيا من إجمالي 104 أحزاب، ولم يفز أيضا في الدوائر الفردية سوى حزب مستقبل وطن بـ25 مقعدًا والشعب الجمهوري بـ4 مقاعد، بينما لم يستطع 33 حزبا الفوز بأي مقاعد تذكر من أول جولة، واستطاع 9 أحزاب فقط بخلاف مستقبل وطن والشعب الجمهوري في الوصول إلى جولة الإعادة

ووصل أقدم حزبين في مصر، الوفد والتجمع، بمرشح واحد فقط لكل منهما، ووصل حزب مصر الحديثة أيضا بمرشح واحد، كما وصل حزبا الحرية والمصري الديمقراطي بمرشحين، ووصل حزبا المؤتمر والإصلاح والتنمية بـ3 مرشحين، والنور السلفي بـ6، وحماة الوطن بـ10 مرشحين،

كما نجح المستقلون في الفوز بـ3 مقاعد من أول جولة، وصل للإعادة 86 مرشحا مستقلا، مثل عدد حزب مستقبل وطن، ونجحت المرأة في الفوز بمقعد واحد في أول جولة، كما نجحت 6 نساء في الوصول إلى معركة الإعادة، ونجح 7 مرشحين مسيحيين في 3 محافظات من محافظات الصعيد (المنيا واسيوط وقنا) في الوصل لمعركة الإعادة أيضا.

ودفع حزب مستقبل وطن بـ148 مرشحا "فرديا" في المرحلة الأولى في 71 دائرة انتخابية فردية على 142 مقعد لمجلس النواب، سقطت منها 37 مرشحا، وفاز 25 مرشحا، وتمكن من دخول الإعادة منهم 86 مرشحا.

ظاهرة التصويت العقابي

ذكرت الدراسة أنّ ظهور "التصويت العقابي" خلال المرحلة الأولى، حيث تعمد البعض إبطال صوته وانتخاب القائمتين الوطنية من أجل مصر ونداء مصر، ووصلت الأصوات الباطلة في نظام القوائم إلى مليون و800 ألف من نحو 9 ملايين حضروا للجان وأدلوا بأصواتهم، حيث لم يكن مفهوما كل هذا الحجم من الأصوات الباطلة، بينما المعروض قائمتين متنافستين فقط وليس 10 قوائم.

وفي القائمه فازت أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر،بالقائمتين غرب 42 مقعدا، وجنوب 100 مقعد، بإجمالي 142 مقعدا، بيانهم كالتالي: مستقبل وطن في القائمتين 73 مقعدا، والشعب الجمهوري في القائمتين 15 مقعدا، والوفد في القائمتين 11 مقعدا، وحماة الوطن 10، والإصلاح والتنمية 5، والمؤتمر والمصري الديمقراطي ومصر الحديثة 4 لكل منها، والحرية 3 والتجمع والعدل مقعد لكل منهما.

مستقبل وطن نجح في لمّ الشمل

وذكرت القراءة التحليلة، أنّ النظام الانتخابي الجديد مكّن الأحزاب السياسية من التمثيل بالمجلس، وقلّص ظاهرة المستقلين، ونجح حزب مستقبل وطن في لم الشمل بين أحزاب ثورة 30 يونيو و25 يناير، ونجح في إقامة تحالف انتخابي من 12 حزبا ترشحوا جميعا على قائمة واحدة من أجل مصر، إلا أنّ الجميع فشل في استكمال التنسيق على المقاعد الفردية، فجاء المشهد مرتبكا وغير مبرر للناخبين، فالأحزاب التي تحالفت من أجل التصويت لقائمة واحدة تنافست على المقعد الفردي الواحد.

أرقام عن الانتخابات

- عدد الناخبين الحاضرين: 9 ملايين و289 ألفا و166 ناخبا.

- عدد الأصوات الصحيحة للنظام الفردى: 8 ملايين و332 ألفا و214 صوتا.

- عدد الأصوات الباطلة للنظام الفردى: 956 ألفا و952 صوتا.

- عدد الأصوات الصحيحة للقوائم: 7 ملايين و730 ألفا و456 صوتا.

- عدد الأصوات الباطلة للقوائم: مليون 585 ألفا و710 صوتا.

- خاض سباق الانتخابات 2083 مرشحًا بالنظام الفردي وذلك بعد وفاة مرشحين، وقام الناخبون بالاقتراع في اللجان، 9468 لجنة فرعية أشرف عليها 1200 قاض.

- تابعت الانتخابات 56 منظمة محلية و14 دولية و3 مجالس قومية و51 مؤسسة إعلامية محلية و153 مؤسسة دولية كمتابعين للمرحلة الثانية.

- 41 مقعدا فقط حسمت من الجولة الأولى من إجمالي 141 مقعدا في المرحلة الثانية، في 4 محافظات فقط من إجمالي 13 محافظة.

- 100 مقعد إعادة يتنافس عليها 200 مرشح بينهم 5 نساء في 13 محافظة

- 9 محافظات لم ينجح أحد من الجولة الأولى من 13 محافظة في المرحله الثانية.

- حسم مرشحو القليوبية 15 مقعدا فرديا من 16 مقعدا هي إجمالي مقاعد المحافظة.

- فاز في القاهرة 24 مرشحا من أول جولة من 31 مقعدا فرديا.

- واحد في بورسعيد وجنوب سيناء.

- 11 نائبا فازوا من أول جولة في المرحله الثانية، 5 منها في القاهرة و5 في القليوبية وواحد بورسعيد.

- 5 سيدات فقط استطاعت الوصول للإعادة منهما 4 في الشرقية وواحدة في القاهرة.

- غياب حزب مستقبل وطن عن 10 دوائر من أصل 72 دائرة في الإعادة هي: "بئر العبد بشمال سيناء، كفر سعد بدمياط، قطور بالغربية، مركز المنصورة بالدقهلية، قويسنا وبركة السبع بالمنوفية، المرج بالقاهرة، دائرة الزيتون بالقاهرة، البساتين بالقاهرة، سيدي سالم بكفرالشيخ، سمنود بالغربية".

أبرزت نتيجة الجولة الأولى، المرحلة الثانية خسارة 66 نائبا حاليا في 12 محافظة: القاهرة (15 نائبًا)، الدقهلية (11 نائبًا)، القليوبية (8 نواب)، الشرقية (8 نواب)، المنوفية (7 نواب)، الغربية (5 نواب) ،كفر الشيح (4 نواب)، الإسماعلية (نائبان)، السويس (نائبان)، دمياط (نائبان)، بورسعيد (نائب)، شمال سيناء (نائب).