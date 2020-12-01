"هندسة شبرا" تطور نوعا جديدا من أسياخ حديد التسليح: مقاوم للصدأ

صرح الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث أنه في إطار خطة الجامعة لربط البحث العلمي بالصناعة وتوظيف البحث العلمى لخدمة خطة الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، تمكن فريق بحثي بكلية الهندسة بشبرا من تطوير واختبار نوع جديد من أسياخ حديد التسليح والمعروفة بإسم الأسياخ المهجنة Hybrid bars وقد تم نشر نتائج هذه الدراسات بالمجلات العملية الدولية المتخصصة.

وأشار الفريق البحثي المكون من الدكتورمحمد سعيد والدكتورعلى سعد والمهندس مصطفى خليل أن مميزات الأسياخ المهجنة أنها محلية الصنع وتجمع صفات كل من أسياخ الألياف البوليمرية (FRP) وصلب التسليح فى تحسين قدره التحمل والممطولية ومقاومة الصدا بالمقارنة بأسياخ الألياف البوليمريه وصلب التسليح فقط.

مشيرا إلى أنه يمكن استخدام تلك الأسياخ المصنعة محلياً فى العديد من الصناعات و المشاريع مثل الأبراج نظراً لمقاومتها المميزة. كذلك يمكن استخدامها مع المنشاءات البحرية والموانى والخزانات المائية ولذلك لمقاومتها الجيدة للصدأ.

في وقت سابق أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور الدكتور صديق عبدالسلام الأمين العام للمجلس على إنشاء جامعة بنها الأهلية ومقرها مدينة العبور بمحافظة القليوبية.

وقال "السعيد" إن الجامعة تولى ملف الجامعة الأهلية المملوكة لجامعة بنها الحكومية اهتماما كبيرا، مشيرا إلى أنه تم تخصيص مساحة حوالى 40 فدانا من أرض الجامعة بالعبور لإنشاء الجامعة الأهلية عليها.

وأكد الدكتور جمال السعيد أن جامعة بنها من أوائل الجامعات التى استجابت لمبادرة الرئيس بإنشاء الجامعات الأهلية، على الأرض المخصصة للجامعات الحكومية في المدن الجديدة، مشيرا إلى أن الجامعة تقدمت بملف متكامل لإنشاء الجامعة الأهلية بعد استيفاء جميع ملاحظات اللجنة المشكلة من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

وأشار رئيس جامعة بنها الى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالجامعة الأهلية من حيث الكوادر البشرية والفنية والإدارية التى تتولى تشغيلها وإدارتها بعد صدور القرار الجمهورى بإنشائها.

وأضاف "السعيد" أن الجامعة الأهلية تضم كليات وبرامج حديثة وغير نمطية و مرتبطة بسوق العمل ولا تهدف إلى تحقيق الربح حيث أنها مملوكة لجامعة بنها الحكومية وتهدف إلى إعداد خريج متميز بتكلفة مناسبة وقادر على المنافسة فى سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا، مؤكدا أن فور تشغيل الجامعة الأهلية سوف تستفيد من الإمكانيات البشرية والمراكز المعملية والبحثية بجامعة بنها الحكومية لتحقيق التكامل بينهم.

ووجه رئيس جامعة بنها الشكر للجنة التنفيذية لإعداد ملف جامعة بنها الأهلية برئاسة الدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة الأسبق وعضوية الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وفريق العمل المعاون لهما.