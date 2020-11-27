جامعة بنها تعلن الفائزين بمسابقة المراسل التلفزيوني

أعلنت جامعة بنها، نتائج مسابقة المراسل التليفزيوني والتي نظمتها على مستوى كليات الجامعة، في إطار الحرص على دعم الأنشطة الطلابية في مختلف المجالات سواء الرياضية أو الاجتماعية أو الثقافية، مع الأخد في الاعتبار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأقيمت المسابقة تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة عبير الرباط عميد كلية آداب.

وشارك في لجنة التحكيم كل من الدكتورة سمية عرفات والدكتور محمد عبدالبديع أستاذي الإذاعة والتليفزيون بالكلية.

وكانت نتيجة المسابقة كالآتى:

المركز الأول سهيلة محمد الباروني كلية الآداب، والمركز الثاني أمنية حسن برهومة، كلية العلاج الطبيعي، والثالث آلاء حجازي محمد، كلية العلاج الطبيعي، والرابع إيمان السيد عبدالغفار كلية العلاج الطبيعي، والخامس جمال عبدالناصر صبحي كلية الزراعة.

وجدير بالذكر أن الفائزين في المسابقة سوف يشاركون في مسابقة الإبداع والذي تنظمة وزارة الشباب والرياضة ويشارك فية طلاب الجامعات المصرية.

في وقت سابق وافق مجلس كلية الآداب بجامعة بنها برئاسة الدكتورة عبير الرباط عميد الكلية على إنشاء ناد للمرأة بالكلية تابع لمركز الدراسات الإنسانية برئاسة عميد الكلية وعضوية أساتذة من السيدات الفضليات بالكلية

وقالت الدكتورة عبير الرباط إنه تم ضم كلا من الدكتورة جيهان فؤاد، رئيس المجلس القومي بالقليوبية ونجوى العشيري سكرتيرعام محافظة الغربية لعضوية المجلس من الخارج.

وأضافت أن النادى ستكون مهمته هى تقديم العون والمساعدة في حل المشاكل التي تواجه الفتيات على مستوى الجامعة والسيدات على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار خطة المشاركة المجتمعية التى تتبناها الكلية ومناقشة قضايا المرأة المصرية وما يتعلق بحياتها من صحة وتعلم وتوعيتها بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا، خاصة سيدات القرى في المحافظة.