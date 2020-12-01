القبض على شاب بتهمة تعذيب وقتل قطة بالقليوبية.. بث الواقعة على "فيسبوك"

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل فيديو تعذيب القطط، الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، إذ تبين أن وراء الواقعة شاب مهتز نفسيا، أن إحدى القطط هاجمته فقرر قتلها، تحرر محضر، وتولت النيابة التحقيق.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بتداول فيديو على إحدى القنوات الفضائية، بشأن قيام أحد الأشخاص بعمل فيديوهات بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أثناء قيامه بقتل وتعذيب الحيوانات بهدف التربح.

بالفحص والتحري، تبين أنه مهتز نفسيا، مقيم بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، وتم ضبطه، واعترف أنه أثناء تواجده بالشارع محل سكنه، استغاثت به إحدى السيدات، وأبلغته بأن إحدى القطط قامت بعقرها.

وأضاف الشاب، أنه أثناء محاولته إبعادها هاجمته وأصابته بسحجات، ما دفعه إلى التعدى عليها بالضرب بعصا خشبية حتى لفظت أنفاسها، وقام بتصوير الواقعة وبثها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.