6 محظورات منعا لتفشي كورونا.. بينها الشيشة وقاعات الأفراح

مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وتحذيرات الحكومة المصرية من الموجة الثانية لانتشار الفيروس، اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة تفشي الفيروس،بينها ما تم استحداثه وما تم الإبقاء عليه، كإجراء احترازي حفاظًا على سلامة المواطنين.

ورغم السماح للمواطنين بأشياء جرى حظرها في بداية انتشار فيروس كورونا، إلا أنّ هناك عدد من المحظورات التي تستمر الحكومة في تطبيقها على المواطنين منذ الأيام الأولى لانتشار الفيروس تستعرضها "الوطن" على النحو التالي:

حظر الشيشة في المقاهي والكافيهات

أكد اللواء محمود شعراوي، استمرار الحملات على الكافيهات والمطاعم لضبط ومصادرة الشيشة ومنع تقديمها للمترددين، مؤكدًا أنّه لم يتم رفع القرار المتعلق بحظر الشيشة في الكافيهات، في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا، والمخالف يتم الإبلاغ عنه، وتتولى لجنة التفتيش والتغريم والغلق للمكان المخالف.

استمرار غلق الشواطئ العامة

وشدد مجلس الوزراء في إطار منع التجمعات، استمرار غلق الشواطئ العامة، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين لحين إشعار آخر.

استمرار غلق سناتر الدروس الخصوصية

وحذّرت وزارة التنمية المحلية، من إعادة فتح مراكز الدروس الخصوصية خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد في أكتوبر الماضي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي أنشطة تعليمية خارج المدارس من غلق وتشميع للمركز وغرامة على المخالفين.

استمرار غلق الأضرحة ودور المناسبات

وأصدرت وزارة الأوقاف تنبيها وتحذيرات للعاملين بقطاعات الوزارة خاصة المساجد، وكذلك المصلين، وأصحاب المصالح مع وزارة الأوقاف، حذّرت فيه من التهاون مع الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، وأهمها الاستمرار في حظر فتح دورات المياه، مطالبةً المصلين بالوضوء في المنزل، وغلق دور المناسبات، واستمرار حظر فتح الأضرحة أو السماح بزيارتها.

استمرار غلق قاعات الأفراح

وتستمر الحكومة في حظر إقامة الأفراح بالقاعات المغلقة، واقتصارها على القاعات المفتوحة المسموح بإقامة الأفراح بها، ومراجعة القاعات لمتابعة التزامها بالإجراءات الاحترازية ومنها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة واستخدام أدوات التعقيم.

استمرار غلق الديسكوهات والملاهي الليلية

وتستمر وزارة السياحة والآثار في حظر تشغيل الديسكوهات والملاهي الليلية، فضلًا عن حظر إقامة أي حفلات أو تجمعات في الأماكن والقاعات المغلقة لحين صدور قرارات بإعادة الفتح والتشغيل.