نائبا محافظ القليوبية يتابعان إجراءات مواجهة الموجة الثانية لكورونا

أجرت إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا محافظ القليوبية جولة تفقدية لمستشفيات المحافظة التى تقدم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد covid19 لمتابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى .

بدأت الجولة بتفقد مستشفى التأمين الصحى حيث تم تفقد قسم الاستقبال وقسم الاشعه والصيدليه وقسم الرعاية والاطمئنان على الأطقم الطبية والاستماع إليهم، بالاضافه الى التأكيد علي الالتزام والتحلي بأقصى درجات الانضباط فى العمل ، وتوفير أعلى درجات الرعاية الطبية لكافة المرضى.

كم تم التأكد من توافر المستلزمات الطبية والادوية بالمستشفي وتلاحظ ان المستشفى تعمل بكفاءه عالية ولا يوجد اى عجز سواء فى الادوية او عدد الاطباء او التمريض. جاء ذلك بحضور المهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها والدكتور محمد منير مدير المستشفى .

كما تفقد نائبا المحافظ مستشفى الحميات ببنها وتم المرور على قسم الاستقبال والطوارئ وقسم الاشعه والقسم الجارى تطويرة (قسم الرجال 1 و2 وسكن الاطباء وقسم الحريم 1و2 ومركز الكبد والوحدة الحسابية وقسم الاستقبال )

وتم التأكد ايضا من توافر الادوية والمستلزمات الطبية وذلك للحفاظ على الفريق الطبي والمرضى.فضلا عن انه لا يوجد عجز عدد الاطباء أو التمريض جاء ذلك بحضور الدكتور/ محمد الحسينى مدير المستشفى .

كما تفقدا مستشفى بهتيم المركزى وتم المرور على قسم الاستقبال والطوارئ وقسم الاشعه وقسم المعامل والصيدليه ومنطقه العزل بالدور الثانى ، فضلا عن تفقد قسم الرعايه القديمة والجديدة حيث تم الانتهاء منها بنسبه 98% وجارى تركيب شبكة الاكسجين والتأكد ايضا من توافر الادوية والمستلزمات الطبية وذلك للحفاظ على الفريق الطبي والمرضى. كما تم مراجعه دفتر الحضور والانصراف

بالإضافة إلي تفقد مستشفى ناصــر العام وذلك بحضور الدكتور محمد ناجى مدير المستشفى حيث تم تفقد قسم الاستقبال وقسم الاشعه والصيدليه وقسم الرعاية والاطمئنان على الأطقم الطبية والاستماع إليهم، بالاضافه الى التأكيد علي الالتزام والتحلي بأقصى درجات الانضباط فى العمل ، وتوفير أعلى درجات الرعاية الطبية لكافة المرضى والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والادوية بالمستشفي وتلاحظ ان المستشفى تعمل بكفاءه عالية ولا يوجد اى عجز.

وأكد نائبا المحافظ حرصهما على استمرار سلسلة الزيارات الميدانية للمستشفيات، لمتابعة سير العمل بها.

تأتي الجولة استكمالًا لجولات اللجنه العليا لمجابهه فيروس كورونا المستجد المستمرة لمتابعة حالات المرضى والمستشفيات والخدمة المقدمة وإزاله كافة المعوقات وتوفير الاحتياجات.