الأرصاد: طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري وشبورة مائية صباحا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ يكون طقس اليوم به شبورة مائية في الصباح، معتدلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وسيكون هناك أيضا رياح معتدلة، وفق ما عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامي حسام الدين حسين، المذاع عبر فضائية القناة الأولى.

وذكرت هيئة الأرصاد، أنَّ الطقس سيكون مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية وطقس دافئ على جنوب سيناء، ومائل للدفء أيضا على شمال وجنوب الصعيد مع رياح معتدلة، وهناك احتمالية لسقوط أمطار من خفيفة إلي متوسطة على "الإسكندرية، مطروح، بورسعيد، العريش، ورفح"، وأمطار خفيفة أيضا على بعض المناطق من كفر الشيخ والبحيرة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة، في بعض مدن ومحافظات الجمهورية:

- القاهرة: العظمى 20 والصغرى 13.

- الإسكندرية: العظمى 20 والصغرى 13.

- مرسى مطروح: العظمى 18 والصغرى 11.

- بورسعيد: العظمى 22 والصغرى 15.

- دمياط: العظمى 21 والصغرى 14.

- الإسماعيلية: العظمى 22 والصغرى 12.

- السويس: العظمى 21 والصغرى 13.

- العريش: العظمى 21 والصغرى 14.

- طابا: العظمى 22 والصغرى 16.

- سانت كاترين: العظمى 15 والصغرى 3.

- شرم الشيخ: العظمى 25 والصغرى 17.

- الغردقة: العظمى 26 والصغرى 15.

- الفيوم: العظمى 21 والصغرى 11.

- بني سويف: العظمى 21 والصغرى 10.

- المنيا: العظمى 22 والصغرى 9.

- أسيوط: العظمى 22 والصغرى 11.

- سوهاج: العظمى 22 والصغرى 11.

- قنا: العظمى 23 والصغرى 10.

- الأقصر: العظمى 24 والصغرى 10.

- أسوان: العظمى 25 والصغرى 12.

-الوادي الجديد: العظمى 25 والصغرى 7.

- حلايب: العظمى 25 والصغرى 17.