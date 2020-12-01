قبل الصمت الانتخابي.. صالات الجيم والساحات الرياضية مقاصد مرشحي دمياط

تشهد الانتخابات البرلمانية بدائرة دمياط تنافساً شرساً بين المرشحين، حيث يخوض 4 مرشحين جولة الإعادة، بينهم النائب البرلماني "ضياء الدين داوود" وسط محاولات لابتكار سبل دعاية جديدة في صالات الجيم و الساحات الرياضية، علاوة على التواجد وسط صناع الأثاث والمزارعين.

وكثف المرشحون جولاتهم الانتخابية بنطاق الدائرة التي تضم مركز و بندر دمياط و مركز كفر البطيخ و مدينتي رأس البر و دمياط الجديدة، وأجرى ضياء الدين داوود جولة انتخابية بمناطق "مدينة عزبة البرج و الزقازقة و الشيخ ضرغام و كفر حميدو حيث "، التقى خلالها بالمواطنين في المقاهي ومحلات البقالة و المخبوزات والهواتف المحمولة والساحات الرياضية، وحرص على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال والأهالى كما عقد لقاءات جماهيرية على المقاهي، وقام مسؤول الحملة الانتخابية لمرشح حزب الشعب الجمهوري، محمد سامي سليمان الذي خرج من الجولة الأولى بمرافقة داوود في جولته الانتخابية بعد إعلانه دعم المرشح في جولة الإعادة.

و كثف أيمن يوسف رخا مرشح حزب مستقبل وطن جولاته قبيل الصمت الانتخابي في جولة الإعادة حيث التقى المواطنين بمساكن المظلوم ومنية دمياط وأرض البرش وعقد لقاءا جماهيريا بأحد المقاهي كما التقى بكبار عائلات قرية السنانية التي تعد واحدة من أكبر قرى المحافظة حيث يتخطى عداد سكانها 100 ألف مواطن .

وفي وقت سابق اتفق المرشح أيمن رخا مع 6 مرشحين خاسرين بمسقط رأسه "كفر البطيخ" على دعمهم له في جولة الإعادة، وعقد ضياء علي بصل المرشح لعضوية مجلس النواب عن الدائرة الأولى جولة انتخابية سيرا على الأقدام بقرية العنانية حيث التقى بالفلاحين وصناع الأثاث في ورشهم و تحدث معهم عن مشاكلهم تبعها جولة مطولة بكفر البطيخ مسقط رأس مرشح حزب مستقبل وطن حيث رافقه خلال جولته عدي الألفى المرشح الخاسر في انتخابات البرلمان من الدورة الأولى و سين سعد المرشح الخاسر في انتخابات الشيوخ، والتقى بصل خلال جولته بكفر البطيخ بالمواطنين بورش صناعة الأثاث و المعارض و صالات الجيم و المقاهي ومحلات الملابس و العطارة و معارض السيارات و الساحات الرياضية و الصيدليات .

فيما عقد ياسر أبو هندية نقيب المحامين في دمياط جولة انتخابية تبعها مؤتمر جماهيري حاشد بقرية البصارطة بحضور قيادات مجلس نقابة محامين دمياط وزملائه الداعمين له وحرص على التقاط صور تذكارية مع أنصاره ومؤيديه.