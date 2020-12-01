دايملر للشاحنات تحصد جائزة الابتكار لعام 2021

منحت لجنة تحكيم "IToY"، والمكونة من 25 محررًا للسيارات وكبار الصحفيين، جائزة ابتكار الشاحنات لعام 2021 لشاحنيتن من مرسيدس بنز هما "eActros الكهربائية"، وشاحنة "GenH2 Truck".

وسلطت لجنة التحكيم الضوء بشكل خاص على النهج الشامل للتنقل الكهربائي القائم على استراتيجية واضحة وطويلة الأجل.

وسُلمت الجائزة إلى "Martin Daum"، رئيس مجلس إدارة "Daimler Truck AG" وعضو مجلس إدارة "Daimler AG"، و"Sven Ennerst"، عضو مجلس إدارة "Daimler Truck AG للتطوير والمشتريات".

و"دايملر للشاحنات" أول مصنع في جميع أنحاء العالم يقدم شاحنة كهربائية للخدمة الشاقة في عام 2016، وفي عام 2018 ، تم طرح النموذج الأولي "eActros".

ويبلغ مدى سلسلة إنتاج "eActros" المخطط لها لعام 2021 أكثر من 200 كيلومتر، وقدمت شركة "Daimler Trucks" مرسيدس-بنز "GenH2 Truck"، وهي شاحنة ذات مفهوم خلية وقود يصل مداها إلى 1000 كيلومتر وأكثر، ومن المقرر أن تبدأ تجارب العملاء في عام 2023 ، ومن المقرر أن تبدأ سلسلة الإنتاج في النصف الثاني من هذا العقد.

وقال مارتن داوم رئيس مجلس إدارة الشركة: "نحن فخورون بأن لجنة التحكيم العالمية الشهيرة لشاحنة العام قد اعترفت بشاحنتنا eActros و GenH2 من خلال جائزة ابتكار الشاحنات 2021 المرموقة، وهذا تأكيد قوي على أننا نسير على الطريق الصحيح مع استراتيجيتنا التي تركز بوضوح على التقنيات المحلية المحايدة لثاني أكسيد الكربون ونعمل على تقديم أفضل خيارات أفضل خيارات المركبات لعملائنا، ومع eActros أظهرنا في السنوات الأخيرة أن التوزيع الحضري المحلي ممكن بالفعل، ومن خلال GenH2 Truck الخاصة بنا، قدمنا ​​أيضًا مفهومنا المحدد لشاحنات خلايا الوقود للخدمة الشاقة لأداء النقل المرن والمطلوب لمسافات طويلة".

وتوفر شركة مرسيدس، نظام "الهايبرد"، لتشجيع السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى توفير المحركات على الطرازات المختلة من سيارات "GLA" و"GLS"، لمحاولة الوصول إلى العديد من المستهلكين، بالإضافة إلى توافر أنظمة التكنولوجيا ومساعدة السائق التي أصبحت تلعب دورًا كبيرًا في تيسير قيادة السيارات.

كما تنتج الشركة سيارة EQC، والتي تعد أول سيارة كهربائية بالكامل يتم دمجها في الإنتاج الجاري في مصنع مرسيدس، ويتم إنتاجها هناك على نفس خط إنتاج سيارات الصالون والفئة C بالإضافة إلى GLC وGLC كوبيه.