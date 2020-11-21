ضبط سيارة مرسيدس يستقلها شابين بحوزتهما 120 فرش حشيش بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بكمين دفرة، في المدخل الجنوبي لمحافظة الغربية، من ضبط سيارة مرسيدس بيضاء اللون، يستقلها شابين وبحوزتهما 120 فرش حشيش.

وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مدير المباحث يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية في كمين دفرة، مدخل محافظة الغربية الجنوبي، من ضبط شابين مقيمان بمدينة السويس وبحوزتهما 120 طربة حشيش داخل سيارة مرسيدس بيضاء اللون ملكهما تم تحرير محضر بالواقع وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي وقت سابق، اليوم، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط أحد العناصر الإجرامية (له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) لقيامه بالإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة، وتروّيجه على عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية، تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وعثر بحوزته على (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلوجراما - مبلغ مالي - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر قيمة المضبوطات بحوالي (1,750,000 جنيه).

وأمس، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط عنصرين إجراميين لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني - الأمن العام" وبالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة، وبحوزتهما "400 طربة لمخدر الحشيش وزنت 40 كيلو جرام – مبلغ مالي- 2 هاتف محمول" وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2,800,000 مليونين وثمانمائة ألف جنيه تقريبا.