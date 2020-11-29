مرسيدس تستعرض الطراز الجديد من الأفرود GLB

نشرت شركة مرسيدس بنز الألمانية فيديو، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، استعرضت فيه سيارة GLB الأوفرود الجديدة من الشركة.

والملاحظ أن التصميم الخارجي للسيارة الجديدة يتضمن الجينات المتأصلة في مرسيدس-بنز الفئة- G الكلاسيكية، وتأتي المقصورة الداخلية لسيارة مرسيدس بنز GLB الجديدة بمقصورة رحبة، كما توفر مساحة للأمتعة تصل إلى سبعة أشخاص، إضافة إلى مستوى مذهل من الراحة وسعة تصل إلى 1.805 لترًا من صندوق الأمتعة.

وتتوفر السيارة بمحرك تأتي توربو سعة 2.0 لتر أربع أسطوانات، ويولد 221 حصانًا وقوة عزم دوران 258 نيوتن.متر .

وتتسارع السيارة من 0 إلى 100كلم/س في 6.9 ثواني، ويتصل محرك سيارة مرسيدس "جي ال بي" بناقل حركة أوتوماتيكي مزود بثماني سرعات.

كما تنتج أيضًا من طراز "GLS" العديد من الطرازات المختلفة منها، "AMG GLS 63 4MATIC+"، وطراز "GLS 500 4MATIC"، وطراز "MAYBACH GLS"، وطراز "AMG GLS 63 4MATIC".

وتركز الشركة على طرازات الـSUV، والتي أصبح الطلب عليها بشكل كبير من قبل المستهلكين، وأصبحت الشركات تركز على إطلاق العديد من الطرازات منها، بفضل توفيرها العديد من الاحتياجات التي تساعد المستهلكين في شؤون حياتهم اليومية.

وتوفر شركة مرسيدس، نظام "الهايبرد"، لتشجيع السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى توفير المحركات على الطرازات المختلة من سيارات "GLA" و"GLS"، لمحاولة الوصول إلى العديد من المستهلكين، بالإضافة إلى توافر أنظمة التكنولوجيا ومساعدة السائق التي أصبحت تلعب دورًا كبيرًا في تيسير قيادة السيارات.

كما تنتج الشركة سيارة EQC، والتي تعد أول سيارة كهربائية بالكامل يتم دمجها في الإنتاج الجاري في مصنع مرسيدس، ويتم إنتاجها هناك على نفس خط إنتاج سيارات الصالون والفئة C بالإضافة إلى GLC وGLC كوبيه.