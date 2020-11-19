مرسيدس تطور بطارية EQC وتقصر مدة شحنها

تحظى السيارات التي تعمل بالكهرباء من مرسيدس-بنز بشعبية متزايدة، حيث تم تسليم 45 ألف سيارة كهربائية وهجينة في جميع أنحاء العالم من قبل الشركة في الربع الثالث من عام 2020، بما في ذلك حوالي 2500 EQC في سبتمبر الماضي.

وتعمل مرسيدس-بنز على ترقية المواصفات الفنية لـ"EQC" ويتميز الطراز بشاحن مبرد بالماء سابقًا بقوة 11 كيلو واط، يؤدي هذا إلى تقصير وقت شحن التيار المتردد بشكل كبير.

واستجابت شبكة إنتاج مرسيدس-بنز العالمية في مواقع في ألمانيا والصين للطلب المتزايد على أنظمة البطاريات، وتمت زيادة القدرات خطوة بخطوة منذ بدء الإنتاج.

ومع EQC 400 4MATIC، وضعت مرسيدس-بنز السيارة الأولى من علامة Mercedes-Benz EQ التجارية على الطريق، كرائدة وعلامة فارقة في استراتيجية مرسيدس 2039، مع وجود شاحن داخلي أكثر قوة بقدرة 11 كيلو وات.

وتتلقى EQC الآن ترقية تكنولوجية، ويمكن بالتالي شحنها في المنزل بسرعة أكبر في محطات الشحن العامة بالتيار المتردد، ما يعني أنه يمكن شحن بطارية 80 كيلو واط في الساعة، ويعني أن السيارة تأخذ 7 ساعات و30 دقيقة حتى تصل إلى 100 بالمائة ، في حين أنها استغرقت سابقًا 11 ساعة.

ويمكن للعملاء عبر خدمة "Mercedes me Charge" استخدام ما يُعد حاليًا أكبر شبكة شحن في العالم دون أي قلق. وتحتوي هذه الشبكة حاليًا على أكثر من 350.000 نقطة شحن AC و DC في 26 دولة.

ومن خلال تسجيل واحد فقط ، يحصل العملاء على وصول مناسب إلى محطات الشحن من عدد كبير من الموردين، حتى عبر الحدود الوطنية، في السيارة أو عبر تطبيق "Mercedes me"، ويتلقى العملاء معلومات الأسعار ذات الصلة من الموردين حتى قبل عملية الشحن.

وكانت EQC أول سيارة كهربائية بالكامل يتم دمجها في الإنتاج الجاري في مصنع مرسيدس-بنز في مايو 2019، ويتم إنتاجها هناك على نفس خط إنتاج سيارات الصالون والفئة C بالإضافة إلى GLC وGLC كوبيه.

وتُنتج بطاريات EQC في بريمن من قبل شركة "Accumotive" التابعة لمرسيدس بنز .

ويتُنتج أيضًا EQC وأنظمة البطاريات المقابلة في بكين اعتبارًا من نهاية عام 2019 كجزء من مشروع بكين بنز أوتوموتيف المحدودة، وسيتم تم زيادة سعات المواقع خطوة بخطوة منذ بدء الإنتاج.