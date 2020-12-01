وزير التعليم: إطلاق قناة تعليمية جديدة للمرحلة الابتدائية خلال أسبوع

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إطلاق قناة تعليمية جديدة للمراحل الدراسية من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي بشكل مجاني، خلال أسبوع أمام جميع الطلاب وأولياء الأمور.

وأضاف "شوقي" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن المناهج التعليمية الجديدة من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الإبتدائي، مبنية على اكتشاف المواهب الحقيقية للطلاب، بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم الحياتية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أطلقت قناة مدرستنا التعليمية على شاشة التليفزيون بشكل مجاني أمام الطلاب بالصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي حتى الثالث الابتدائي، وتبث القناة محتوى علمي باللغة العربية عبر قمر نايل سات، للمواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع.

كما أتاحت وزارة التربية والتعليم للطلاب مشاهدة المحتوى العلمي الذي تعرضه قناة مدرستنا عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بحيث يتابع الطلاب المواد العملية على شبكة الانترنت.

وأعلنت الوزارة تجهيزها لإطلاق قناتين تعليميتين جديدتين خلال الفترة المقبلة، الأولى موجهة لأولياء أمور الطلاب من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي؛ إذ أن طلاب هذه المرحلة يحضرون معظم أيام الأسبوع داخل المدرسة، وأخرى للمرحلة الثانوية من الصف الأول حتى الثالث، والذين يعتمدون بشكل كبير على المنصات التعليمية المختلفة أمثال بنك المعرفة، وإدمودو، والبث المباشر.

ومنذ أيام أطلقت وزارة التربية والتعليم منصة جديدة أمام الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، باسم "منصة التعليم المصري"، مؤكدة أن الهدف منها توفير جميع المعلومات المطلوبة عن مختلف الوسائل التعليمية، سواء قنوات أو منصات أتيحت أمام الطلاب خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021؛ إذ يُساعد المتصفح في فهم طريقة المذاكرة بالوسائل المتعددة المتاحة لكل مرحلة دراسية، ويشمل الموقع الجداول الدراسية، والمواد، وأدوات ومصادر الدراسة المتعدد لمختلف المراحل التعليمية.