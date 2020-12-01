إعدام 3 أطنان مواد غذائية فاسدة في حملات رقابية بالدقهلية

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، إعدام 1695 كيلو جرام أغذية متنوعة و420 لترا من العصائر والألبان، والتحفظ على 32 طنا و500 كيلو أغذية متنوعة، في حملات رقابية بناء على توجيهات وزير الصحة، الدكتورة هالة زايد، وتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في بيان له، اليوم، إنه أصدر توجيهات إلى فرق مراقبة الأغذية بتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، وجرى المرور على 280 منشأة وتحرير 200 محضر جُنح صحية لوجود مخالفات.

وأضاف مكي أنه تم التوصية بغلق 100 منشأة مخالفة لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص اشتراطات وعدم وجود تراخيص، كما تم خلال الحملات إعدام 1695 كيلو أغذية متنوعة وكذلك 420 لترا نت العصائر والألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم إرسال ٣٩٥ عينة إلى المعامل للفحص، وضبط 32 طنا و 500 كيلو أغذية متنوعة.

وشدد وكيل الوزارة على تكثيف الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للاشتراطات الصحية السليمة، وضرورة مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الأمراض، وأكد استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.

وفي سياق متصل قادت منال الغندور السكرتير المساعد لمحافظة الدقهلية، حملة للمرور والتفتيش على محلات الأغذية ومنشآت البيع بمدينتي المنصورة وطلخا، أسفرت عن ضبط مواد غذائية غير صالحه للاستخدام الآدمي وتم إعدام 1150 كيلو مواد غذائية غير صالحه للاستهلاك الآدمي تشمل (اسماك مجمدة و سردين و خضروات و فاكهه منوعه ورنجه دجاج مجمد بطاطس مجمده و بط مجمد و لحوم متبله و مصنعات لحوم سجق و كفته) لتغير الخواص الطبيعية.