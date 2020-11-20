المبادرة الرئاسية "كلنا جنبك" تدعم صحة الدقهلية بـ10 ماكينات غسل كلوي

أرسل صندوق" تحيا مصر" إلي مديرية الصحة بالدقهلية اليوم، 10 ماكينات غسيل كلوي و55 كرسي غسيل كلوي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرعاية مرضى الفشل الكلوي "كلنا جنبك".

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية: "وصلنا 10 ماكينات غسيل كلوي و55 كرسي غسيل كلوي دعما من صندوق "تحيا مصر" وأن هذه الماكينات سيتم توزيعها طبقا لاحتياجات وحدات الكلى بمستشفيات الدقهلية حيث كان من نصيب مستشفى المنصورة العام الدولي الجديد 20 كرسي و 2 ماكينة غسيل كلوي ، ومستشفى منية النصر المركزي 15 كرسي، و8 ماكينات، ومستشفى دكرنس العام 10 كراسي، ومستشفى المنزلة المركزي 10 كراسي".

وأضاف مكي، في تصريح صحفي، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي بالمستشفيات الحكومية ضمن المبادرة الرئاسية لرعاية مرضى الفشل الكلوي "كلنا جنبك" التي دشنها رئيس مجلس الوزراء، مقدما الشرك للرئيس علي استمراره في دعم جهود وزارة الصحة ولحرصه المستمر على صحة وسلامة المواطنين ببلادنا الحبيبة مصر.

وفي سياق متصل، أعلن وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن فريق مكون من حوالي 9 أطباء و7 تمريض و4 فنيين و2 عمال يعملون منذ الصباح للانتهاء من قوائم الانتظار بالقسطرة القلبية حيث سيتم عمل حوالي 17 حالة اليوم حيث تم الانتهاء بالفعل من عمل حوالي 4 حالات منذ الصباح وبذلك سيتم الانتهاء من جميع قوائم الانتظار بالقسطرة القلبية بالمستشفى.

وأوضح أن ذلك يأتي في اطار الخدمات الطبية المتكاملة والتخصصية التي تقدمها مديرية الصحة بالدقهلية حيث ساهمت مستشفيات الصحة بجهود متميزة في مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار مجانا لجميع المواطنين والتي تستهدف إنقاد حياة آلاف المواطنين وتقليل فترة الانتظار لإجراء التدخلات الجراحية وتخفيف العبء المادي عن كاهل الأسر المصرية.