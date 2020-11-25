صحة الدقهلية: مليون تلميذ تلقوا تطعيم ضد "الطفيليات المعوية"

انتهت مديرية الصحة بالدقهلية، من تجريع 995 ألف تلميذ من تلاميذ المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال في الحملة القومية للتجريع ضد الطفيليات المعوية.

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه تم الانتهاء من تجريع 995 ألف تلميذ من تلاميذ المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال في الحملة القومية في مدارس الحضر والريف.

وتستهدف الحملة مليون تلميذ من تلاميذ المرحلة الابتدائية من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2020-2021، والتي بدأت في 9 نوفمبر 2020

وأضاف وكيل وزارة الصحة ، في تصريح، أن هدف الحملة كان خفض معدل انتشار الديدان المعوية بين تلاميذ المدارس حيث يتم ذلك بتجريع تلاميذ المدارس بالمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بجميع المدارس في جميع أنحاء محافظة الدقهلية بجرعة واحدة من أقراص المبندازول لخفض معدل انتشار الديدان المعوية بين التلاميذ كما أوضح ان التجريع تم تحت الإشراف المباشر للطبيب من خلال فرق طبية مدربة.

ومن جهة أخرى أعلن الدكتور سعد مكي عن فحص أكثر من نصف مليون طالب، ضمن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية (الأنيميا والسمنة والتقزم) لتلاميذ المدارس والمعاهد الدينية بالمرحلة الابتدائية والتي بدأت الأحد الأول من نوفمبر 2020م وتستمر حتى نهاية العام الدراسي.

وأوضح أن المستهدف للمبادرة حوالي 650 ألف طالب موزعين على 1500 مدرسة ومعهد ديني و تستهدف المبادرة الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية واكتشاف وعلاج الأنيميا واكتشاف وعلاج أمراض السمنة والنحافة، حيث يتم العمل من خلال حوالي 65 فريقا طبيا مدربا كل فريق مكون من ممرضة وفني معمل ومدخل بيانات موزعين على كافة المدارس الابتدائية بالمحافظ .