تجديد حبس 18 شخصا من أنصار مرشح برلماني خاسر بأسوان

جددت النيابة العامة بأسوان، حبس 18 شخصاً، اليوم، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، بتهمة تنفيذ أعمال شغب عقب سقوط مرشح للنواب بالدائرة الثانية ومقرها مركز ومدينة كوم أمبو.

وكان أنصار المرشح "نادر أبو المجد" تجمهروا بمحيط لجنة الفرز العامة بمدينة كوم أمبو، عقب سقوط مرشحهم أمام مرشح مستقبل وطن، وورشقوا قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الفارغة، فردت القوات بالقنابل المسيلة للدموع، ووقعت أحداث كر وفر بين قوات الأمن والمتجمهرين حتى تم تفريقهم والقبض علي18 شخصًا منهم.

وكانت اللجنة المشرفة علي الانتخابات في الدائرة الثانية أعلنت عن حصول المرشح خالد رضوان، مرشح مستقبل وطن علي 34981 صوتا والمرشح نادر العمدة 32708 أصوات، كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات،نتيجة جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بأسوان، أمس، والتي تنافس فيها 10 مرشحين علي 5 مقاعد فردية بدوائر محافظة أسوان.

ففي الدائرة الأولي "أسوان – دراو" والتي تتضمن " مدينة أبو سمبل السياحية وقسمي أول وثاني أسوان ومركز أسوان ومركز ومدينة دراو" ، فاز حسب ترتيب الأصوات كل من اللواء أحمد محمد صالح، مرشح حزب حماة وطن، والنائب السابق جابر أبو خليل مرشح حزب مستقبل وطن، وفي الدائرة الثانية مركز ومدينة "كوم أمبو" فاز خالد رضوان، مرشح حزب مستقبل وطن.

وفي الدائرة الثالثة مركز ومدينة "نصر النوبة" فاز أيمن فؤاد، مستقل، وفي الدائرة الرابعة مركز ومدينة "إدفو" فاز علي البدري الملاوي مرشح حزب مستقبل وطن.

وضمت محافظة أسوان 4 دوائر، هي "أسوان وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو"، حيث تنافس المرشحون الـ10 علي 5 مقاعد فردية، وكانوا مقسمين وفقًا لانتماءاتهم الحزبية بواقع 4 مرشحين لحزب مستقبل وطن، ومرشح لحزب الشعب الجمهوري، وواحد لحماة وطن، وواحد عن التجمع، إضافة إلي 3 مستقلين، وفاز بمقاعد النواب 3 من حزب مستقبل وطن، ومرشح من حزب حماة وطن ومرشح مستقل.

وعقب الإعلان الرسمي استمرت الأفراح وذبح العجول والجمال والاحتفالات بفوز النواب الذين فازوا بالمقاعد الفردية حيث يوجد 4 منهم حصلوا علي عضوية البرلمان لأول مرة في حياتهم بينما عاد النائب الأسبق جابر أبو خليل إلي مجلس النواب بعدما اعتزل العمل السياسي لمدة 10 سنوات حيث كان عضوا في مجلس الشعب لدورتين متتاليتين أعوام 2005، و2010 قبل أن تنطلق ثورة 25 يناير 2011 وتم حل مجلسي الشعب والشوري.