الوطنية للانتخابات: مستقبل وطن يحصد 3 مقاعد بـ"نواب أسوان"

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، نتيجة جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2020 بأسوان والتي تنافس فيها 10 مرشحين على 5 مقاعد فردية بدوائر محافظة أسوان الـ4 " أسوان ودراو، كوم أمبو ، نصر النوبة، إدفو" ، وتنشر "الوطن" نتيجة جولة الإعادة بأسوان.

ففي الدائرة الأولي "أسوان – دراو" والتي تتضمن "مدينة أبو سمبل السياحية وقسمي أول وثاني أسوان ومركز أسوان ومركز ومدينة دراو" ، فاز حسب ترتيب الأصوات كل من اللواء أحمد محمد صالح، مرشح حزب حماة وطن، والنائب السابق جابر أبو خليل مرشح حزب مستقبل وطن، وفي الدائرة الثانية مركز ومدينة "كوم أمبو" فاز خالد رضوان، مرشح حزب مستقبل وطن.

وفي الدائرة الثالثة مركز ومدينة "نصر النوبة" فاز أيمن فؤاد، مستقل، وفي الدائرة الرابعة مركز ومدينة "إدفو" فاز علي البدري الملاوي مرشح حزب مستقبل وطن.

وضمت محافظة أسوان 4 دوائر، هي "أسوان وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو"، حيث تنافس المرشحون الـ10 علي 5 مقاعد فردية، وكانوا مقسمين وفقًا لانتماءاتهم الحزبية بواقع 4 مرشحين لحزب مستقبل وطن، ومرشح لحزب الشعب الجمهوري، وواحد لحماة وطن، وواحد عن التجمع، إضافة إلي 3 مستقلين، وفاز بمقاعد النواب 3 من حزب مستقبل وطن، ومرشح من حزب حماة وطن ومرشح مستقل.

وعقب الإعلان الرسمي استمرت الأفراح وذبح العجول والجمال والاحتفالات بفوز النواب الذين فازوا بمقاعد النواب الفردية حيث يوجد 4 منهم حصلوا علي عضوية البرلمان لأول مرة في حياتهم بينما عاد النائب الأسبق جابر أبو خليل إلي مجلس النواب بعدما اعتزل العمل السياسي لمدة 10 سنوات حيث كان عضوا في مجلس الشعب لدورتين متتاليتين أعوام 2005، و2010 قبل أن تنطلق ثورة 25 يناير 2011 وتم حل مجلسي الشعب والشورى.