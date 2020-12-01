"إسكندرية زمان".. معرض جديد للفنان ياسر جعيصة بجاليري النيل الأحد

يفتتح جاليري النيل بالزمالك في تمام السادسة من مساء الأحد المقبل، معرض الفنان التشكيلي ياسر جعيصة، تحت عنوان "إسكندرية زمان"، ويستمر حتى 19 ديسمبر 2020.

وقال الفنان ياسر جعيصة، في تصريحات صحفية: "يتحول الماضي إلى صور قديمة بالأبيض والأسود، وتظل تلك الصور عالقه بالأذهان، كل منا مرتبط بماضيه، بصور، بحكايات، صور باهته، صور أبيض وأسود، فكيف لهذه الصور أن تشعل الذكريات، ذكريات وراء تلك الصور حتي وأن لم تعشها فقط مجرد رؤيتها تتخيل حكايات تجوب تلك الأماكن، تحولت الأبنية الي حكايات، شوارع وأبنية، سيارت قديمة تجوب الشوارع تحمل ذكريات أناس امضوا بها أسعد ذكرياتهم".

وأضاف "جعيصة": "قررت أن أحول تلك الصور والحكايات إلي واقع حديث ملموس، برسم حياة تدب فيها لكن بصورة حديثة، حياة ملونة حديثة، بحثت وشاهدت مئات الصور عن مصر، عن القاهرة والإسكندرية، وكان قراري أن أرسم شوارع الإسكندرية، أعيد شوارعها للحياة، وأقص عليكم حكايتي"، مشيرا إلى أن المعرض يضم 65 لوحة بالألوان الزيتية متعددة المقاسات، أضافت الألوان الزيتية بهجة ورقي إلي اللوحات، وأكسبت الشوارع طابع الحداثة، وساهمت في إظهار بهجة ورقي حياة لاتزال موجودة بداخلنا.

يذكر أن الفنان ياسر جعيصة بدأ مسيرته الفنية كفنان محترف عام 1992، في أثناء دارسته بكلية الفنون الجميلة، قسم الرسوم المتحركة وفن الكتاب، وعمل في عدد من الصحف العربية والدولية، ونظم العديد من المهرجانات الفنية الدولية منذ عام 2012 حتي 2019، ومارس الفن والكتابة من عام 1992 حتي الآن.

دخل "جعيصة" عالم كتب الأطفال، ورسم 130 كتاب للأطفال، وطرح اسمه بقائمة الشرف بمؤسسة Ebby عام 2016، وعمل بمجال الدعاية والإعلان بكبرى المؤسسات، وكخبير بصري بـ12 مشروعا بالمعونة الأمريكية US AID، وله مقتنيات في العديد من دول ومتاحف العالم.