إنطلاق فعاليات الحملة القومية للقضاء علي فيروس سي في مدارس الشرقية

انطلقت فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بين طلاب الصف الأول الإعدادي بمدرسة الزقازيق الإعدادية بنات رقم 1، التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، وسط إجرءات احترازية مشددة وتستهدف المبادرة توقيع الكشف الطبي على الطلاب لبيان إصابتهم بفيروس سي من عدم إلى جانب علاج المصابين بالمجان.

وقال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن الحملة تستهدف إجراء الكشف الطبي على 161 ألف و 299 طالب وطالبة في 1536 مدرسة إعدادية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للقضاء على فيروس سي وللحفاظ على مصر خالية من المرض مشدداً على التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء الحملة، حفاظاً علي صحة وسلامة الأطقم الطبية وأبنائنا التلاميذ بمدارس المحافظة.

وأضاف المحافظ أنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين فرع هيئة التأمين الصحي ومديرية الشئون الصحية والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ المبادرة وتحقيق المستهدف منها، مشيرًا إلى التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية لمد يد العون وتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب للوصول إلى جميع المدارس الإعدادية بنطاق دائرة المحافظة.

وأكد الدكتور جمال سلامة، مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، أن الهيئة وضعت خطة عمل لمسح تلاميذ الصف الأول الاعدادي بالمدارس ليتم إرسال نتيجة الحالات السلبية لعيادة التأمين الصحي والإيجابية بمظروف مغلق لمنسق الحملة للتواصل مع أولياء الأمور وإبلاغهم بنتيجة التحاليل من خلال الفرق الطبية المشاركة في تنفيذ الحملة والبالغ عددها 21 فريقا وتتكون من طبيب وممرض وفني معمل ومدخل بيانات لتسجيل بيانات الطلاب وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وأشار إلى استقبال الطلاب المصابين بالإلتهاب الكبدي "فيروس سي" والمكتشفين بالحملة بلجان الكبد الثلاث التابعة للفرع بالزقازيق وبلبيس وههيا لمباشرة العلاج.