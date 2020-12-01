مصدر بصحة دمياط: 10900 حالة مشتبه في إصابتها بكورونا

قال مصدر بصحة دمياط، إن مجمل الإصابات بفيروس كورونا في المحافظة منذ بدء الجائحة بلغ 1731 إصابة، بينها 137 حالة وفاة، لمن أجريت المسحات لهم فقط، مشيرا إلى تطبيق بروتوكول العلاج على كل من ظهرت عليه الأعراض، دون الارتباط بمسحة من عدمه.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، اليوم، أن عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس بين أبناء المحافظة، بلغ 10900 حالة، فيما بلغ عدد المخالطين 7757 حالة وبلغت إصابات الفريق الطبي 243 حالة إيجابية بينها 3 وفيات متابعا: "ما يزيد على 90% منهم كانوا مصابين بأمراض مزمنة كأمراض الجهاز التنفسي، والسرطان، وأمراض القلب والسكر والضغط والجلطات".

وأكد المصدر، أن "الكورونا لا يتأثر بها بشدة إلا من كان مصاب بمرض مزمن، والدليل أن نسبة كبيرة من المصابين تعافوا تماما ويبلغ متوسط أعمار المتوفين، 60 عاما فأكثر، بنسبة 95% من مجمل الضحايا، و5% أعمارهم تقل عن 60 عاما.

واستطرد: "عدد من جرى عزلهم منزليا 120حالة، ولدينا 4 مستشفيات عزل وهي (الصدر، والحميات، والعام، وكفر سعد)، وجرى تطهير مركز التعليم المدني بدمياط الجديدة، والمدينة الشبابية برأس البر، بعد تعافي كافة الحالات المصابة بفيروس كورونا المحتجزة بهما".

يذكر أن الدكتور الصيدلي محمد الفنجري ووالدته ووالده وشقيقه الأكبر، لقوا مصرعه متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وخيم الحزن على كفور الغاب، مسقط رأس آل الفنجري بمحافظة دمياط، وتحولت صفحات "فيس بوك" لأبناء دمياط، إلى دفتر عزاء، وتوفي الأب في 26 أغسطس، لتلحقه الأم في الثالث من سبتمبر، ثم ابنهما الأكبر "ود" في السادس من الشهر ذاته، لينبعهم محمد، يوم 22، بعد معاناة مع كورونا؛ إذ وصلت نسبة الأكسجين إلى 30، وحدثت له جلطة بالشريان الرئوي نتيجة فيروس كورونا.