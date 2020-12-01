كشف ملابسات واقعة إطلاق أعيرة نارية تجاه شقيقين ووفاة أحدهما وإصابة الآخر بالجيزة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة من (مزارع - مقيم بمدينة السادات بالمنوفية) أنه أثناء تواجده وبصحبته شقيقيه (مزارعان – أحدهما له معلومات جنائية) بمدخل إحدى المزارع الكائنة بطريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى بدائرة القسم .. فوجئوا بقيام أفراد من (إحدى العائلات – مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا) ، بإطلاق أعيرة نارية تجاههم ، مما أسفر عن مقتل أحد أشقائه إثر إصابته بعيارين ناريين ، وإصابة الثانى بجروح متفرقة ، وفروا هاربين وعلل قيامهم بذلك لوجود خصومة ثأرية بين العائلتين.

توصلت تحريات فريق البحث الجنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (5 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مديريتى أمن "القاهرة – المنيا" أسفرت عن ضبط (4) من المتهمين ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرر أحدهم بوجود خصومة ثأرية بين أفراد عائلته وعائلة المجنى عليهما ، وقيامه بالإستعانة بباقى المتهمين فى إرتكاب الواقعة عقب علم أحدهم بمكان عمل المجنى عليهما ، وتم بإرشادهم ضبط الأسلحة النارية والسيارة المستخدمين فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.