100 ألف جنيه لأسرة الطبيب شهيد كورونا بالفيوم

قرر الدكتور ممدوح راغب، نقيب الأطباء بمحافظة الفيوم، صرف 100 ألف جنيه لأسرة الدكتور "أحمد قطب" سادس شهداء فيروس كورونا بالمحافظة، لافتًا إلى تخليد ذكراه بوضع صورته في لوحة شهداء كورونا بالمحافظة.

وكشف نقيب الأطباء إلى أنّ النقابة ستناقش في اجتماعها المقبل مع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إطلاق أسماء شهداء كورونا الأطباء على منشآت حكومية أو مستشفيات أو مدارس.

وكانت حالة من الحزن الشديد سيطرت على أطباء الفيوم، عقب وفاة الدكتور أحمد قطب، استشاري الجراحة العامة والمناظير بعد تدهور حالته الصحية، إثر إصابته بفيروس كوفيد 19 المستجد.

وأُصيب استشاري الجراحة العامة والمناظير بكورونا وخضع للعزل المنزلي واشترى جهازًا لقياس نسبة الأوكسجين، وعندما نقصت نسبة الأوكسجين تم نقله هو وزوجته للعزل بمستشفى التأمين الصحي، وتدهورت حالته في اليوم الرابع من العزل واضطروا لنقله إلى العناية المركزة، إلا أن الفيروس نال من رئتيه وتدهورت حالته رغم وضعه على جهاز التنفس الصناعي وتوفي متأثرًا بإصابته بكورونا.

وقالت الدكتورة خديجة النحاس، من أصدقاء الدكتور أحمد قطب إنّ زوجته لا تعلم بوفاته، وأنّ جميع الأطباء إتفقوا على عدم إخبارها نظرًا لحبها الشديد لزوجها بالإضافة إلى أنّ حالتها الصحية متدهورة وغير مستقرة إثر إصابتها بالفيروس أيضًا.

وكشفت "النحّاس" أنّ الدكتور "أحمد" كان شديد الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا لدرجة أنّه كان يوزع "الكمامات" على المرضى قبل دخولهم العيادة، ولا يعلمون كيفية أصابته بالفيروس.