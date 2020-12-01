ضبط شخصين بحوزتهم 33 بندقية خرطوش بمطروح

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها ..

فقد تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن مطروح من ضبط (33 بندقية خرطوش) بحوزة كلٍ من (سائق ، عامل – مقيمان بمحافظة أسيوط) مخبأة داخل سيارة "ميكروباص" قيادة أحدهما حال سيرهما بطريق (محور الضبعة / روض الفرج) بدائرة قسم شرطة العلمين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.