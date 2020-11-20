ضبط 94 بندقية خرطوش بحوزة عناصر إجرامية بمطروح

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن مطروح (عدد 94 بندقية خرطوش ، مبلغ مالى، عدد 3 هواتف محمولة) بحوزة (عاطل ، سائق "له معلومات جنائية مسجلة" – مقيمان بنطاق محافظتى أسيوط وسوهاج) وذلك حال إستقلالهما سيارة نصف نقل بدائرة قسم شرطة مطروح وإخفاء الأسلحة النارية أسفل حمولة خردة محُملة على السيارة .. وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الإتجار والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج .

هذا وتقدر القيمة المالية المضبوطات بحوالى ( مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.