"فوتوسيشن" الفتاة المحجبة للرد على "سقارة"

نشر المصور الشاب عبدالله منصور، البوم صور لطالبة بكلية الآثار، فى المناطق الأثرية بالأقصر لإظهار جمال آثار مصر، بهدف التوعية بالآثار الفرعونية والتراث المصري والحشمة تحت عنوان "واعلموا أن الحشمة لا تنقص من جمالهن شيئا" .

وقال "منصور" إن نشر "السيشن" فى هذا التوقيت، رد على "سيشن" فتاة منطقة سقارة العاري والمخل، مشيرا أن السيشن لقي تفاعلا كبيرا جدا وإعجاب الجميع، وأضاف أن التصوير استغرق وقتا طويلا ليخرج بهذا الشكل الرائع .

وقالت "نيرة حسن سكوت" طالبة بالفرقة الثانية كلية اثار جامعة جنوب الوادي قسم الآثار المصرية، أن السيشن تم تصويره منذ عدة أسابيع ويهدف فى المقام الأول لإظهار جمال المناطق الأثرية وإظهار الحشمة من خلال الملابس الفرعونية.

وأكدت نيرة ، أنها قامت باختيار الزى الفرعوني وشراء الاكسسوارات لتكون مقاربة للإكسسوارات الفرعونية لتبدو الصور مقنعة.