قبل الصمت الانتخابي.. مؤتمرات لمرشحي حلوان لحشد الناخبين بإعادة النواب

قبل انطلاق أيام الصمت الانتخابي لمرشحي جولة الإعادة في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، اختتم مرشحو الدائرة رقم 19 بحلوان، الدعاية الرسمية لهم بمؤتمرات جماهيرية حاشدة، يحاولون من خلالها حث الناخبين في الدائرة على النزول للإدلاء بأصواتهم في يومي الإثنين والثلاثاء القادمين.

ففي منطقة المساكن الاقتصادية بحلوان، أقام المرشحين عن حزب مستقبل وطن، اللواء عبد النعيم حامد، وعرفة صالح، مؤتمرًا جماهيريًا بحضور أعداد كبيرة من أبناء مناطق حلوان و15 مايو والتبين والمعصرة، وعد خلاله المرشحين بتنفيذ كافة طلبات الدائرة فور فوزهما بمقعدي مجلس النواب المتبقيين للدائرة رقم 19، وكان ذلك في حضور النائب الفائز من الجولة الأولى عيد حماد، مرشح حزب مستقبل وطن.

كما أقام المرشح المستقل مصطفى إسماعيل، الشهير بـ "مصطفى دقدق"، مؤتمرًا جماهيريًا ختاميًا بمنطقة الدواجن بحدائق حلوان، حضره عدد كبير من أبناء الدائرة المؤيدين له، والذي دعاهم من خلال هذه المؤتمر، أن يتمسكوا بحقهم في الإدلاء بأصواتهم واستكمال ما بدؤه معًا في الجولة الأولى.

في الوقت الذي اضطر المرشح المستقل إبراهم محجوب لإلغاء مؤتمره الختامي الذي كان من المقرر أن يقيمه في منطقة حلوان البلد، بسبب وجود بعض حالات الوفاة، مكتفيًا بالإعلان عن ذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

جدير بالذكر أن الدائرة رقم 19 ومقرها حلوان، تتكون من مناطق التبين والمعصرة ومدينة 15 مايو وحلوان، ويتنافس فيها 4 مرشحين بجولة الإعادة على مقعدين اثنين، اثنان منهم عن حزب مستقبل وطن وهما عبد النعيم حامد وعرفة صالح، بينما الآخران مستقلان وهما مصطفى إسماعيل دقدق وإبراهيم محجوب، وذلك بعدما استطاع المرشح عن حزب مستقبل وطن أن يفوز بالمقعد الأول عن الدائرة من الجولة الأولى، بحسب ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.