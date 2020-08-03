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محلل سياسي: تركيا دولة إرهابية وأردوغان يدعم بوكو حرام

كتب:

شريف سليمان
08:59 م | الإثنين 03 أغسطس 2020
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال فايق ديلو المحلل السياسي، إن تركيا دولة إرهابية، مشددًا على أنها ليست مرتبطة بالقوانين أو الشرعية الدولية أو القوانين المتعارف عليها بين الدول والشعوب.

وأضاف "ديلو"، خلال مداخلة عبر خاصية "سكايب"، مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بات خارج كل القوانين الشرعية والدولية وحتى السماوية، مشددًا على أنه يحاول توسيع نفوذه وأن يصبح قوة عالمية من خلال استهداف الشرق الأوسط والقارة الأفريقية وقارة أوروبا.

وتابع بأن أردوغان يريد أن يصبح قوة عالمية لإعادة سيطرته وهيمنته العثمانية البائدة التي لا قيمة لها في نظر المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أنه يتحرك عبر الميليشيات والحركات المتطرفة تحت مظلة الدين، ومنها بوكو حرام.

وأوضح أن أردوغان يستفز اليونان وقبرص بمنطقة شرق المتوسط، كما أنه يصدر أسلحة تركية لبوكو حرام في نيجيريا.

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