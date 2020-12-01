الأمين العام لمجلس الدولة: أنجزنا 97%؜ من القضايا بـ"خطة الإنجاز"

أكد المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، المتحدث الرسمي، في احتفالية يوم الوفاء، التي نظمها المجلس، اليوم، أنه كان هناك العديد من التحديات، خلال العام القضائي الماضي 2019_2020، نظرا لفيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات احترازية صارمة لمنع انتشاره وتأجيل انعقاد الجلسات في المحاكم والدوائر في جميع مقار وفروع مجلس الدولة، اعتبارا من 16 مارس الماضي، حتي عودة انعقادها بشكل جزئي وتدريجي اعتبارا من 9 مايو 2020، وبشكل كامل اعتبارا من 6 يوليو.

وأضاف "كرسوع" أنه رغم هذا التحدي، فإن مجلس الدولة أنجز 1954965 قضية خلال العام القضائي المنقضي، ما يمثل نسبة 97.6% من عدد القضايا التي كان متوقعا إنجازها، وفقا لخطة الإنجاز العامة التي اعتمدها رئيس مجلس الدولة في مستهل العام القضائي والبالغ عددها 2003506 قضية.

وأشار الأمين العام لمجلس الدولة، إلى أن إنجاز القسم القضائي خلال العام القضائي 2019_2020، زاد بواقع 279310 قضية، عن العام السابق 2018_2019، وارتفع متوسط إنجاز العضو من 825 إلى 997 قضية.

وكان العام القضائي السابق، هو عام الإنجاز بالمحكمة الإدارية العليا، والتي بلغت نسبة إنجازها 82.3%، كما أن هيئة مفوضي الدولة التي تضم جل شباب مجلس الدولة بلغت نسبة الإنجاز فيها 84%، وذلك رائع وغير مسبوق.

وعلي صعيد قسمي الفتوي و التشريع، فإن الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، قد إنجزت في العام القضائي 2019_2020، 811 موضوعا، مقابل 277 فقط العام السابق 2018_2019، وارتفع متوسط إنجاز عضو المكتب الفني للجمعية من 15 موضوعا إلى 51.

كما أن قسم التشريع راجع 176 تشريعا في العام القضائي 2019_2020، وبنسبة إنجاز 97.8%، مقابل 164 تشريعا، في العام السابق 2018_2019.

على صعيد ملف تحصيل الحقوق المالية للدولة من الرسوم القضائية، فإن وحدة المطالبة وتحصيل حقوق الدولة المُشكلة حديثا في العام القضائي 2019/2020، تمكنت من تحصيل مبلغ مقدارة 231.014.018 جنيها، خلال العام المشار إليه مقابل مبلغ 68.525.523 جنيهاK خلال العام القضائي السابق، بنسبة زيادة مقدارها 337%.

ونظم الاحتفالية مجلس الدولة تحت عنوان "الوفاء والإنجاز"، لتكريم قضاة المجلس الأكثر تميزا في الانجاز خلال العام القضائي 2019-2020، وتشجيعهم على الاستمرار المتواصل في النجاح بالمنظومة القضائية.