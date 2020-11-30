ضغوط للحوت وحظ رائع للقوس.. ماذا ينتظر الأبراج في ديسمبر 2020؟

ساعات قليلة ويبدأ شهر ديسمبر، وهو الشهر الأخير من عام 2020، والذي كان عامًا مليئًا بالأحداث أبرزها ما شهده المواطنون من انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم، الأمر الذي يجعل المهتمون بعلم الأبراج يبحثون عمّا يحمله لهم الفلك في هذا الشهر الأخير من العام أملًا في تحقيق أحلامهم المؤجلة.

وتقدم "الوطن" توقعات وتنبؤات كل برج خلال آخر شهر من العام والذي يبدأ غدًا، وذلك وفقًا لتوقعات عبير فؤاد؛ خبيرة الأبراج والفلك.

برج الحمل

يشهد برج الحمل خلال شهر ديسمبر أوقاتًا رائعة بسبب اجتماع الكواكب في وضع داعم للبرج، فيما يعاني ضغوطًا مهنية في الثلث الأخير من الشهر، لذا ينصح الفلك بتوخي الحذر والعمل بدقة وفي سرية وكتمان.

برج الثور

يلاحظ أنّ مواليد برج الثور لديهم تخطيطًا جيدًا للمستقبل خلال هذا الشهر، كما أنّ الوقت مناسبًا لعلميات البيع والشراء خاصة في النصف الآخر من الشهر ويُنصح بالعمل في سرية وكتمان، وعلى الصعيد العاطفي قد يواجه مواليد البرج بعض المشاكل العاطفية في النصف الأول لذا يُفضل أن يتحلوا بالتسامح والمرونة، والتخلي عن العناد والتمرد.

برج الجوزاء

ينصح الفلك مواليد برج الجوزاء خلال هذا الشهر بالانتباه جيدًا لحالتهم الصحية وحقوقهم والتماسك جيدًا إذا واجه ضغوطًا صعبة.

برج السرطان

يعاني برج السرطان من معاكسة كوكب المريخ في برجهم ما يجعلهم يعانوا بعض الضغوط المهنية خلال شهر ديسمبر، إلا أنّ طاقة ونشاط البرج تجعلهم يوظفون جهودهم في مكانها الصحيح وينظمون أوقاتهم بصورة سليمة، وينصحهم الفلك بتجنب المغامرة المالية في نهاية الشهر.

برج الأسد

يشهد مواليد برج الأسد شهرًا رائعًا بدعم من الشمس وعطارد، إلا أنّه بداية من اليوم السابع عشر يكون كوكب زحل في مواجهة البرج لذا يفضل الانتباه لحقوقهم جيدًا وتجنب المغامرات المالية أو توقيع العقود أو الأوراق.

وعلى الصعيد العاطفي يمكن أن يكون مواليد البرج عُرضة للمشاكل خلال النصف الأول من الشهر، ليسود التفاهم والصلح في النصف الآخر.

برج العذراء

يعاني العذراء من ضغوط مهنية وانعدام للتركيز حتى يوم 21 من شهر ديسمبر، ليكون الثلث الأخير أفضل بالنسبة لمواليد البرج متمثل في المزيد من النشاط والتركيز، وعاطفيًا يشهد أوقاتًا رائعة مع شريك الحياة.

برج الميزان

الشمس وعطارد في منزل العلاقات حتى يوم 20 من الشهر يعطهم المزيد من اليقظة واللباقة والموضوعية، وينصحهم الفلك الانتباه لحقوقهم والحذر من توقيع أي أوراق أو عقود، وخلال الثلث الأخير من الشهر يراعى جيدًا التحكم في عصبيتهم، وعاطفيًا يشهد على مدار الشهر أوقاتًا رائعة للمخطوبين، أما المتزوجين يعانوا من بعض المشاكل الزوجية، لذا ينصحهم الفلك بالهدوء مع شريك الحياة.

برج العقرب

الفينوس في منزل برج العقرب خلال شهر ديسمبر، ما يعطيهم تأثيرًا رائعًا مع الجنس الآخر، متمثلًا في الحضور والجاذبية لشريك الحياة، أما مهنيًا يحقق مواليد البرج مكاسب عديدة.

برج القوس

الكواكب مجتمعة في برج القوس ويحظى بدعم المريخ خلال شهر ديسمبر، ما يعطيهم يقظة ونشاط وسرعة بديهة، وعاطفيًا يكون لديهم تأثيرًا جذابًا على الجنس الآخر.

برج الجدي

يشهد مواليد البرج شهرًا رائعًا لذا يفضل البعد عن الفخر بنفسهم وإنجازاتهم، والمحافظة على السرية والكتمان.

برج الدلو

يشهد مواليد البرج الدعم من الزملاء والأصدقاء في العمل، كما يحظون بالحماس والنشاط، ويكون لديهم القدرة على التفاوض وإنجاز العديد من المهام، أما عاطفيًا يمكن أن يكونوا عرضة للمشاكل مع شريك الحياة خلال النصف الأول من الشهر لذا ينصحهم الفلك بالتسامح والصبر لحين تجاوز المشكلات.

برج الحوت

يعاني مواليد الحوت بعض الضغوط المهنية خلال الشهر، لذا ينصحهم الفلك بالتماسك والمثابرة لحين مرور الأزمة وتجنب الوقوع في الأخطاء، فيما يكون لديهم خلال النصف الأول من الشهر فرصة للسفر أو العمل في الخارج، وخلال الثلث الأخير من الشهر يكون لدى مواليد البرج انفراجة من الأزمات.

أما عاطفيًا يقضي أصحاب البرج أوقاتًا عاطفية مميزة، وينصحهم الفلك الانتباه جيدًا لعلاقتهم بشريك الحياة.