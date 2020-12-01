"مياه الجيزة" تنتهي من حفر 400 بالوعة لشفط مياه الأمطار

كشف المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن حفر 400 بالوعة في مختلف شوارع المحافظة، في إطار خطة الشركة للاستعداد لسقوط الأمطار، والمساهمة في سرعة شفط المياه من الشوارع الرئيسية، والقضاء على أي تجمعات لمياه الأمطار عقب سقوطها.

أماكن البالوعات بالجيزة.. وخطة الشركة لشفط مياه الأمطار

وحول أماكن البالوعات وموعد تنفيذها، قال رئيس شركة مياه الجيزة، إنه جرى حفر 400 بالوعة خلال شهر وذلك في المناطق والمحاور الرئيسية منها جامعة القاهرة، وشارع البحر الأعظم، ومحور 26 يوليو، وشارع السوادان، وكورنيش الوراق، وشارعي فيصل والهرم.

وأضاف بدوي، أنه جرى حفر 8 آبار شحن جوفي في عدد من المناطق الرئيسية منها 4 آبار في طريق الإسكندرية الصحراوي، وبئر في ميدان الرماية، وبئرين في نفق البدرشين، بالإضافة لبئر في منطقة كرداسة.

السيطرة على تجمعات المياه في أقل من 5 ساعات

وأكد أن كمية مياه الأمطار التي سقطت في شوارع المحافظة الأسبوع الماضي تمثل ضعف الكمية التي سقطت في الأسبوع قبل الماضي، لافتا إلى أنه تم السيطرة على كافة تجمعات المياه خلال فترة لم تتخطى الـ5 ساعات من سقوط الأمطار نظرا للاستعداد المسبق وإعلان حالة الطوارىء قبل سقوط الأمطار بأيام.

بدوي: إنشاء محطة رفع في نفق إمبابة

وقال بدوي إنه جرى إنشاء محطة رفع في نفق إمبابة، وكذلك كافة الأنفاق داخل المحافظة.

تطهير وتنظيف بالوعات المطر والصرف

وأشار إلى استمرار الشركة في تطهير وتنظيف جميع بالوعات المطر والصرف، بجانب غرفة عمليات مستمرة تعمل على مدار اليوم.