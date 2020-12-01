"دليفري وتسويق أونلاين".. توصيات لأصحاب المحال مع تطبيق مواعيد الغلق الجديدة

ملايين من المواطنين على موعد اليوم مع بدء تطبيق قرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، وسط تعليمات مشددة على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالقرارت الصادرة في هذا الشأن، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم.

وفقا لتصريحات الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، فإن "المادة الأولى تختص بفتح جميع المحال باستثناء الكافيهات من 7 صباحا وتغلق 10 مساء شتاء، و11 صيفا، وتزيد ساعة في نهاية الأسبوع والأعياد، أما المطاعم والكافيهات والبازرات في المولات التجارية تفتح من الخامسة صباحا إلى 12 صباحا في الشتاء، مع زيادة ساعات العمل أيام الخميس والجمعة والإجازات لتغلق واحدة صباحا مع استمرار خدمة (التيك واي) على مدار 24 ساعة في الشتاء".

واعتبر رؤساء الشعب المختلفة في اتحاد الغرف التجارية، تلك المواعيد الجديدة خطوة جيدة في إطار تنظيم وترشيد الاستهلاك، بما لا يضر أصحاب المحلات ولا الجمهور العام.

رئيس شعبة أصحاب المطاعم: المدة كافية.. ويمكن اللجوء إلى الترويج أونلاين مع خدمة التوصيل للمنازل

من جهته، اعتبر محمد إمبابي، رئيس شعبة أصحاب المطاعم باتحاد الغرف التجارية، الوقت المحدد للمطاعم فترة كافية للبيع والشراء، بما لا يؤثر على الربح ومكسب أصحاب المحلات، بحسب تعبيره.

وأشار "إمبابي" في حديثه لـ"الوطن"، إلى أن المطاعم تفتح أبوابها من الخامسة صباحا إلى 12 في الشتاء، مع زيادة ساعات العمل أيام الخميس والجمعة والإجازات لتغلق واحدة صباحا، وبحسب تعبيره خدمة (التيك واي) تساعد على عدم تأثر أصحاب المحلات بالبيع والشراء في غير أوقات الذروة".

وأشار رئيس شعبة أصحاب المطاعم إلى إمكانية لجوء أصحاب المحلات إلى العروض الإلكترونية، عبر الصفحات الخاصة بهم على الإنترنت، مع إطلاق عروض وخصومات مختلفة لجذب الجمهور، وتنشيط حركة البيع.

العبد: الدليفري حل للتغلب على خوف المواطنين من النزول للمحلات

في السياق ذاته، أكد صلاح العبد، رئيس شعبة الحلوى باتحاد الغرف التجارية، أن الفترة المحددة لأصحاب محلات الحلوى كافية للبيع، دون المساس بالربح الخاص بأصحاب تلك المحلات، خاصة وأنه من الصعب وجود إقبالا كبيرا على محلات الحلوى بعد الساعة 12 من منتصف الليل.

واعتبر "العبد" قرار تنظيم مواعيد المحلات التجارية والمطاعم جيدا، لن يضر بحركة البيع والشراء للعاملين في تلك المهنة.

وبحسب تصريحاته لـ"الوطن"، فإن خدمة توصيل الطلبات للمنازل حل أفضل للتغلب على أي خسائر ناتجة عن تخوفات البعض من الزحام والاختلاط، في ظل أزمة فيروس كورونا.