إزالة 504 حالات إشغال طريق ومحاضر تموينية في حملة مكبرة ببني سويف

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى ببني سويف، برئاسة محمد بكري، رئيس الوحدة، 504 حالات إشغال متنوعة، وحررت 15 محضرا "إشغال ومخالفة بيئية" في حملة مكبرة لفرض الإنضباط وتحقيق السيولة المرورية.

نُفذت الحملة تحت إشراف حمادة راضي، نائب رئيس المركز، وبمشاركة شرطة المرافق والمسطحات بمديرية أمن بني سويف ومركز شرطة الواسطى، وإدارات الإشغالات والحملة الميكانيكية والكهرباء والنظافة والعلاقات العامة وشؤون البيئة والإعلانات بالوحدة المحلية.

وأسفرت الحملة عن إزالة ورفع 504 حالات إشغال متنوعة وباعة جائلين وإعلانات مخالفة، وتاندات وتعدي علي الأرصفة وأكشاك غير مرخصة، إلى جانب تحرير 15 محضرا "إشغال ومخالفة بيئية" وجرى التحفظ علي المضبوطات من "كراسي وموازين واستاندات ولافتات وتربيزات" بمخازن الوحدة، وإتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللأزمة.

وفي سياق آخر، نفذت إدارة تموين الواسطى، برئاسة عبدالمحسن أحمد سيد، مدير الإدارة، حملات تموينية إستهدفت عددًا من المخابز البلدية والمحال التجارية ومحال البقالة والأسواق التجارية، بنطاق مركز الواسطى، بالتنسيق مع مباحث التموين، برئاسة العقيد محمد محفوظ، رئيس المباحث.

وأسفرت الحملات المكثفة عن ضبط 241 كيلو عسل نحل "مغشوش" وغيرصالح للاستخدام الأدمي، ومجهول المصدر، و23 كرتونة زيت طعام "تمويني" محظور بيعه وتداوله خارج منافذ البدالين التموينيين بالبطاقات التموينية، وتم مصادرة المضبوطات، وتحررت 10 محاضر شهادات صحية وعدم الإعلان عن أسعار السلع.

كما تشكلت لجان للمرور على المخابز البلدية لمتابعة سير العمل ومراجعة الالتزام بالمعايير والضوابط المحددة، وجرى تحرير 5 محاضر لسوء حالة نظافة أدوات العجن، و4 محاضر، عدم إعلان الأسعار، و3 محاضر عدم منح المواطنين "البون" الخاص بأرصدة حصته من الأرغفة، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن المخالفات المضبوطة.

من جانبه شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على مواصلة تكثيف حملات رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، وحفاظاً على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، مشددًا على عدم السماح بأي تراخي يتسبب في مخالفة القانون وإعاقة الحركة المرورية وحركة السير ويشوه المنظر الجمالي للميادين العامة والشوارع.